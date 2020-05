Fermiamo il genocidio dei popoli indigeni dell’Amazzonia. Firmiamo l’appello.

I popoli indigeni del Brasile soffrono da lungo tempo a causa della deforestazione, degli incendi boschivi, dei fiumi avvelenati e dell’invasione delle loro terre. Ora rischiano di essere spazzati via da Covid-19, a meno che non vengano prese misure urgenti per proteggerli. Il fotografo brasiliano Sebastião Salgado, che ha lavorato nell’Amazzonia negli ultimi dieci anni, e Lélia Wanick Salgado, che progetta i suoi libri e le sue mostre, chiedono un’azione immediata per proteggere queste fragilissime popolazioni dal rischio di coronavirus portato dagli invasori dalle loro terre. L’appello che segue è rivolto alle maggiori istituzioni dello Stato brasiliano. Sebastião e Lélia ti chiedono di firmare e condividere.

APPELLO URGENTE AL PRESIDENTE E AI LEADER DEL BRASILE

Le popolazioni indigene del Brasile affrontano una seria minaccia alla propria sopravvivenza con l’emergere della pandemia di Covid-19. Cinque secoli fa, questi gruppi etnici furono spazzati via dalle malattie portate dai coloni europei. Nel tempo, successive crisi epidemiologiche hanno spazzato via gran parte di queste popolazioni. Oggi, con questo nuovo flagello che si sta diffondendo rapidamente in tutto il Brasile, le comunità native, alcune che vivono isolate nel bacino amazzonico, potrebbero essere completamente eliminate, senza alcuna difesa contro il coronavirus.

La loro situazione è doppiamente critica, perché i territori riconosciuti per l’uso esclusivo delle popolazioni indigene vengono invasi illegalmente da minatori, taglialegna e accaparratori di terre. Queste operazioni illecite si sono moltiplicate nelle ultime settimane, perché le autorità brasiliane responsabili della protezione di queste aree sono rimaste ferme di fronte alla pandemia. Senza alcuna protezione contro questo virus altamente contagioso, gli indigeni affrontano un rischio reale di genocidio, a causa della contaminazione causata dagli invasori illegali delle loro terre.

Data l’urgenza e la gravità di questa crisi, come amici del Brasile e ammiratori del suo spirito, cultura, bellezza, democrazia e biodiversità, chiediamo al Presidente della Repubblica brasiliana e ai dirigenti del Congresso e della Magistratura di quel paese di adottare misure immediate per proteggere le popolazioni indigene da questo devastante virus.

Questi popoli fanno parte della straordinaria storia della nostra specie. La loro scomparsa sarebbe una grande tragedia per il Brasile e un’immensa perdita per l’umanità. Non c’è tempo da perdere.

Sebastian Salgado

Lélia Wanick Salgado

