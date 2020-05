A chi ha fatto pace con la notte…

I sognatori.

I mezzi pazzi.

Gli ubriachi.

I persi.

I poeti.

I musici.

Disegnatori.

Artisti.

I soli.

Quelli che han fatto pace con il buio

della notte. E dei pensieri.

Quelli che si tengono per loro le sconfitte

senza mai elemosinar perdono.

Quelli buffi. Goffi.

Che ogni tanto piangono e lo dicono.

Un poco sociopatici e per questo

affascinanti.

Quelli che han scoperto

di cosa è fatta la paura

e anche un po’ l’amore

e da quel giorno vivono meglio.

E da quel giorno hanno paura di far male.

Quelli che in una mattina qualunque

dopo aver bevuto un buon caffè

hanno deciso di sparire.

Di vivere.

Di incontrare la bellezza.

Di andare.

Perché così succede.

Quelli che han lasciato

il corrimano già da un pezzo

e non ricordano la strada dell’andata.

Figuriamoci quella del ritorno.

Padroni e schiavi della verità.

Loro.

Che certamente vi sorrideranno

dopo un: ciao come stai?

Loro.

Baciateli con cura.

Loro.

Abbracciateli più forte.



Andrew Faber

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

