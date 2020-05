Alex Zanotelli: abbiamo solo dieci anni per salvarci

La domanda che più mi ha disturbato e mi disturba in questi giorni di quarantena, vissuti qui nel Rione Sanità (Napoli), è questa: usciti da questa terribile pandemia, torneremo a vivere come prima?

Da quanto percepisco ho una grande paura che sarà così.

È vero che così tante persone sono state profondamente scosse dal Coronavirus ma altrettanto siamo stati scossi, per esempio, dal crollo delle banche (2007-2009), ma non abbiamo cambiato strada. Sarà la Covid-19 capace di farci imboccare un’altra maniera di vivere? Anche perché questo invisibile virus ha colpito soprattutto il cuore del Sistema mondiale: i paesi ricchi. Saprà il mondo ricco cogliere il monito e cambiare stile di vita? Non sarà facile, se penso che il mondo è oggi governato dalla finanza, il cui unico scopo è fare profitto, che detta la politica ai governi e permette a pochi di possedere gran parte della ricchezza a spese dei molti sempre più poveri, nonché del pianeta, ormai in piena crisi climatica. E per mantenere in “sicurezza” questo sistema, i governi hanno speso lo scorso anno 1.917 miliardi in armi! È un sistema impazzito il nostro!

Il Coronavirus è venuto a risvegliarci dal profondo sonno della ragione indotto dai media, soprattutto dai social in mano a pochi miliardari (ci siamo almeno accorti che siamo entrati in un capitalismo di sorveglianza da far paura?). È ora di svegliarsi e di decidere di cambiare il nostro stile di vita, il nostro modello di sviluppo per far respirare anche gli impoveriti e il pianeta. Non permettiamoci il lusso di sprecare anche questa crisi che deve “insegnarci – come afferma il noto economista americano J. Stiglitz – l’importanza della scienza, il ruolo strategico del settore pubblico e la necessità di azioni collettive, nonché le conseguenze disastrose delle disuguaglianza e della negazione dell’accesso all’assistenza sanitaria come diritto fondamentale”. Dobbiamo tutti ripensare tutto per poi unirci insieme in grandi e forti movimenti popolari per imporre “fin da subito – come dice Serge Halimi – un programma di rottura con il passato”.

Il tempo che abbiamo per salvarci insieme con il pianeta, secondo gli scienziati è molto breve: 10 anni! A noi la scelta!

Alex Zanotelli

Mi piace: Mi piace Caricamento...