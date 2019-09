Alla ricerca della verità

Cerco il principio del male

come da bambina cercavo i margini della pioggia.

Con tutte le forze correvo per trovare

il luogo dove

sedermi a terra e contemplare

da una parte pioggia, da una parte niente pioggia.

Ma sempre la pioggia smetteva prima

che ne scoprissi i confini

e ricominciava prima

di capire fin dove è sereno.

Invano sono cresciuta.

Con tutte le forze

corro ancora per trovare il luogo

dove sedermi a terra e contemplare

la linea che separa il male dal bene.

Ma sempre il male smette prima

che ne scopra il confine

e ricomincia prima

di capire fin dove è bene.

Io cerco il principio del male

su questa terra

volta per volta

grigia e assolata.

Ana Blandiana

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

