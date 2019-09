Amnesty International: le sparizioni forzate sono un crimine globale

Le vittime di sparizione forzata sono persone che letteralmente vengono fatte scomparire dalle loro famiglie e dalle loro comunità. Vengono prelevate dalle loro case o in mezzo alla strada, in modo arbitrario e senza alcun mandato d’arresto, da funzionari dello stato o persone che operano col consenso di questi ultimi, i quali negano l’accaduto o rifiutano di dare informazioni. In alcuni casi le sparizioni chiamano in causa anche attori non statali, come i gruppi armati di opposizione. In ogni caso si tratta sempre di crimini di diritto internazionale.

Spesso non vengono mai rilasciate e il loro destino rimane sconosciuto. In assenza di informazioni sulla loro ubicazione e nell’impossibilità di contattare un avvocato, molte vengono torturate. Altre vengono uccise o vivono in prigionia nel costante terrore di essere uccise. Sanno che le loro famiglie non hanno la minima idea di dove si trovino e che difficilmente troveranno aiuto da parte di qualcuno.

Anche quando scampano alla morte e vengono rilasciati, gli scomparsi portano con sé ferite fisiche e psicologiche difficilmente rimarginabili.

Le sparizioni forzate violano una vasta gamma di diritti: alla sicurezza e alla dignità della persona, a non essere sottoposti a torture e ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, a condizioni umane di detenzione, alla personalità legale, a un processo equo, alla vita familiare e alla vita in quanto tale.

SEMINARE IL TERRORE

Le sparizioni forzate vengono spesso usate per seminare terrore. La sensazione d’insicurezza e di paura che generano non si limita solo ai parenti stretti ma colpisce la comunità d’appartenenza e la società nel suo complesso.

UN CRIMINE GLOBALE

Una volta erano per lo più appannaggio di dittature militari. Oggi le sparizioni forzate hanno luogo in ogni parte del globo e in una pluralità di contesti: conflitti interni, repressione politica, attività di gruppi armati di opposizione.

CHI RISCHIA LA SPARIZIONE FORZATA

A rischiare sono soprattutto i difensori dei diritti umani, i parenti degli scomparsi che si mettono alla loro ricerca, i testimoni e gli avvocati per i diritti umani.

ANGOSCIA E PERICOLI PER LE FAMIGLIE

I parenti e gli amici delle persone scomparse entrano a poco a poco in una dimensione mentale di pura angoscia: non sanno se i loro figli, i loro genitori, i loro coniugi o i loro amici siano ancora vivi, se e dove siano detenuti, come vengano trattati. La ricerca degli scomparsi può comportare gravi pericoli per i familiari. Inoltre questi ultimi, non sapendo se un giorno i loro cari torneranno, vivono in un tempo sospeso.

GLI UOMINI SPARISCONO, LE DONNE PORTANO AVANTI LA LOTTA

A livello globale, gran parte degli scomparsi sono uomini. Ma sono le donne che molto spesso portano avanti la lotta per la verità, anche per mesi o per anni: per questo vanno incontro a intimidazioni, persecuzioni e atti di violenza.

Per di più, solitamente la persona scomparsa è l’unico o il principale percettore di reddito. In questo senso,le sparizioni forzate portano alla rovina intere famiglie, soprattutto nei casi in cui le leggi nazionali non consentono di ottenere una pensione o altre forme di assistenza in assenza di un certificato di morte.

ARRESTI ARBITRARI E TORTURE

Molte vittime di sparizione forzata erano state arrestate arbitrariamente, ossia senza un mandato di cattura. Poste completamente al di fuori delle protezioni legali, isolate dal mondo esterno senza la possibilità di ricorrere contro la legalità della loro detenzione, subiscono torture, vengono stuprate o sono assassinate.

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COLLEGATE ALLE SPARIZIONI FORZATE

Ogni sparizione forzata comporta la violazione di tutta una serie di diritti umani: alla sicurezza e alla dignità della persona; a non subire torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; a condizioni umane di detenzione; alla personalità giuridica; a un processo equo; alla vita familiare; alla vita, nel caso in cui la persona scomparsa sia uccisa o la sua sorte sia sconosciuta.

LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate è entrata in vigore nel 2010 con l’obiettivo di prevenire le sparizioni forzate, scoprire la verità su quelle del passato e assicurare che sopravvissuti e familiari degli scomparsi ricevano giustizia, verità e riparazione.

La Convenzione è uno dei più importanti e stringenti trattati internazionali mai adottati dalle Nazioni Unite. Definisce il crimine di sparizione forzata ed elenca le misure che lo stato deve assumere per prevenire le sparizioni forzate e indagare e processare i responsabili. L’attuazione della Convenzione è monitorata dal Comitato sulle sparizioni forzate, che riceve e valuta comunicazioni da parte di vittime, di loro rappresentanti legali e di stati terzi e fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni della Convenzione.

Secondo il diritto internazionale, il crimine di sparizione forzata è in atto fino a quando lo stato non riveli il destino o la localizzazione delle persone coinvolte e fino a quando, dopo che la sparizione è stata confermata, non restituisca i resti dei corpi alle famiglie.

DOVE AVVENGONO LE SPARIZIONI FORZATE

Dal Messico alla Siria, dal Bangladesh al Laos, dalla Bosnia ed Erzegovina alla Spagna, dal Pakistan all’Egitto, dal Marocco al Pakistan, le sparizioni sono un problema del passato che getta ombra sul presente o un problema contemporaneo.

Amnesty International ha recentemente documentato sparizioni forzate in decine di paesi, tra cui:

Siria

Dal 2011 circa 82.000 persone sono state sottoposte a sparizione forzata, la maggior parte delle quali all’interno di un ampio sistema di centri di detenzione governativi. Oltre 2000 persone sono scomparse, invece, nelle mani dei gruppi armati di opposizione tra cui quello che si è autodenominato Stato islamico.

Di fronte alla brutalità e al bagno di sangue del conflitto siriano, la sofferenza di coloro che sono scomparsi nel nulla dopo l’arresto da parte delle autorità o sono stati rapiti dai gruppi armati passa purtroppo in secondo piano. Decine di migliaia di famiglie stanno disperatamente cercando di scoprire che fine abbiano fatto i loro cari. Nel giugno 2018 il governo ha confermato la morte di almeno 161 persone che erano scomparse nei primi mesi del conflitto.

Sri Lanka

Questo paese “vanta” uno dei più alti numeri di vittime di sparizione forzata al mondo: da 60.000 a 100.000 a partire dalla fine degli anni Ottanta.

Le sparizioni di massa di coloro che si sono arresi alla fine del conflitto interno è una chiara indicazione dell’istituzionalizzazione di questa prassi, compreso il diniego di informazioni alle famiglie da parte delle autorità statali.

Un piccolo passo avanti è stata, nel marzo 2018, l’adozione della lette sul reato di sparizione forzata. Ma il governo deve fare molto di più: ad esempio, aiutare le famiglie degli scomparsi a scoprire cosa è accaduto ai loro cari.

Argentina

Probabilmente, il caso più noto di sparizioni forzate di massa nel XX secolo è stata la cosiddetta “Guerra sporca” in Argentina. Durante la dittatura militare durata dal 1976 al 1983, le forze di sicurezza rapidono circa 30.000 persone, di molte delle quali non si sa ancora nulla.

Molte delle sparizioni forzate possono essere terminate in esecuzioni extragiudiziali, come attraverso i famigerati “voli della morte” in cui le persone venivano gettate vive in mare da aerei o elicotteri militari.

Amnesty International è da tempo impegnata in una campagna per la giustizia in favore delle vittime e la condanna dei militari e dei funzionari governativi implicati in questi crimini. Negli ultimi anni molti di essi sono stati processati e condannati dai tribunali del paese.

Egitto

Un rapporto di Amnesty International del luglio 2016 stimava che ogni giorni vi fossero in media tre, a volte quattro casi di sparizione forzata. Il picco si è registrato a partire dal maggio 2015, con la nomina a ministro dell’Interno di Magdy Abd el-Ghaffar, che in precedenza aveva fatto parte del Servizio per le indagini sulla sicurezza dello stato (Ssi), la famigerata polizia segreta dei tempi di Mubarak, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani: è stata smantellata dopo la rivolta del 2011 ma solo per essere rinominata Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa).

Nei primi otto mesi di quell’anno, secondo la Commissione egiziana per i diritti e le libertà, le sparizioni forzate erano state 1250. Ma anche negli anni successivi, il fenomeno – pressoché sconosciuto nei decenni passati – è rimasto diffuso. Tra le vittime di sparizione forzata c’è stato anche il ricercatore italiano Giulio Regeni.

I “desaparecidos” comprendono studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi 14enni, che spariscono nelle mani dello stato senza lasciare traccia.

Le modalità ricordano proprio quelle delle dittature sudamericane degli anni Settanta: arresti nottetempo, da parte di uomini in borghese che irrompono nelle abitazioni private, ma anche in pieno giorno, alla luce del sole, in luoghi pubblici; periodi di detenzione in centri non ufficiali; familiari che bussano alle porte dei ministeri, delle caserne, delle stazioni di polizia, delle prigioni chiedendo notizie e ricevendo dinieghi; e, non sempre, la “ricomparsa” di fronte a un giudice, coi segni delle torture ancora visibili, il quale decreta che il detenuto è comparso nei termini di legge, ossia 24 ore dopo l’arresto.

Iran

Amnesty International ha denunciato che le autorità iraniane continuano, a 31 anni di distanza, a non fornire informazioni su migliaia di dissidenti politici che vennero fatti sparire e furono poi uccisi in quello che è passato alla storia come “il massacro delle prigioni” del 1988.

Migliaia di vittime non sono mai state registrate e, in tutto il paese, vengono segnalate fosse comuni non identificate. Da oltre 30 anni le autorità iraniane negano l’esistenza di queste fosse comuni e ne impediscono la localizzazione, causando sofferenze inimmaginabili alle famiglie che ancora chiedono di sapere che fine abbiano fatto i loro cari.

LE RICHIESTE DI AMNESTY INTERNATIONAL

Ogni anno Amnesty International intraprende azioni su decine di nuovi casi di sparizione forzata e continua chiedere ai governi di chiarire la sorte di tutte le persone scomparse in passato.

In particolare, chiede ai governi di:

svolgere indagini e, se vi sono prove sufficienti, processare i presunti autori di sparizione forzata in giudizi equi celebrati in tribunali ordinari senza ricorrere alla pena di morte;

introdurre il reato di sparizione forzata, commesso sia da agenti dello stato che da attori non statali o gruppi armati, e punirlo con pene adeguate alla sua natura particolarmente grave;

dare attuazione alla Convenzione e accettare la giurisdizione del Comitato sulle sparizioni forzate, il cui compito è ricevere e valutare comunicazioni dalle vittime o da parte delle vittime e da parte di stati membri della Convenzione;

assicurare che le persone sopravvissute e i parenti che hanno perso i loro cari ricevano riparazione del danno ricevuti – attraverso risarcimenti, riabilitazione e restituzione – e garantire che non si verifichino più sparizioni forzate;

abolire le leggi di amnistia e ogni altra misura d’impunità, come ad esempio i tempi di prescrizione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...