Arriva l’inverno. Aiutiamo Baobab. Aiutiamo chi non ha più nulla

Non è solo il clima d’odio, le continue identificazioni e l’immobilismo istituzionale: l’inverno è alle porte e le temperature in calo e la pioggia si accaniscono su settanta persone ancora costrette a dormire in strada alla Stazione Tiburtina di Roma.

Non ci siamo mai fermati e non lo faremo ora, continuiamo a fornire assistenza legale e sanitaria, informazioni, pasti e supporto logistico grazie alla straordinaria solidarietà della cittadinanza. In quattro anni abbiamo accolto oltre 85.000 persone passate per la Capitale, perché Roma non ha bisogno di parole vuote come “decoro”, di sicurezza di facciata, di propaganda fine a se stessa sulla pelle degli ultimi ma di risposte concrete.

In questi giorni chiediamo di partecipare a questa resistenza fatta di umanità e di gesti quotidiani a supporto di migranti e transitanti aiutandoci a raccogliere vestiario invernale e beni necessari per chi vive ai margini senza più nulla e dando la massima diffusione a questo volantino:

🚨Abbiamo fissato tre giorni di raccolta straordinaria in via della Marsica, 15:

📆martedì 12 novembre dalle 18:00 alle 20:00

📆 mercoledì 13 novembre dalle 18:00 alle 20:00

📆 sabato 16 novembre dalle 11:00 alle 13:30

Abbiamo urgente bisogno di:

– coperte pesanti

– materassini

– vestiti pesanti

È possibile acquistare capi, soprattutto quelli che non troviamo o che sono difficili da reperire con le donazioni:

– tramite la lista Amazon (al momento le priorità sono mutande e materassini): https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/18N9L0D1RFUCG…

– tramite la lista Decathlon:https://baobabexperience.org/lista-e-istruzioni-beni-decha…/

– è possibile supportarci anche con una donazione:https://baobabexperience.org/supporta/

LISTA delle necessità

COPERTE Invernali / SACCHI A PELO / materassini tipo campeggio. Asciugamani (no accappatoi)

VESTIARIO: GLI ABITI DEVONO ESSERE DA UOMO, PULITI, IN BUONO STATO, SENZA STRAPPI O BUCHI:

– magliette e camicie a maniche corte e lunghe taglia s/m;

– boxer preferibilmente di colore scuro; – calzini in cotone;

– jeans vestibilità aderente: taglia 27-32 (vanno bene anche jeans da donna purché unisex: senza fiori, applicazioni, colori rosa)

– scarpe da ginnastica / comode: numero 41-45;

– giacche: pesanti e leggere, preferibilmente impermeabili, comode, piumini, taglie s,m (no cappotti, no giacche in lana);

– felpe taglia s/m preferibilmente con zip e/o cappuccio;

– maglioni in lana: sottili taglia s e m (no maglioni spessi – no infeltriti)

– zaini e borse di tutte le dimensioni;

– cinte;

– cappelli, guanti, scaldacollo e sciarpe in lana e pile;

– intimo termico: leggings e maglie termiche.

IGIENE PERSONALE

– campioncini di ogni tipo

– gel per capelli

– rasoi

– profumi

– deodoranti

– crema idratante

– spazzolini

RICHIESTE SPECIFICHE:

– Telefoni cellulari con possibilità di connessione a internet, funzionanti e dotati di caricabatterie;

– Biscotti plasmon;

– Pannolini taglia 2, 5, 6;

Come sempre grazie di cuore.

BAOBAB EXPERIENCE

per informazioni scrivere a : experiencebaobab@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...