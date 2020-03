Attiviamo gruppi di acquisto condominiale

GRUPPI D’ACQUISTO CONDOMINIALI A ROMA

Come fare una spesa solidale in tempi di quarantena? Attiva un Gruppo d’Acquisto Condominiale! Coinvolgi condomini, vicini e amici di quartiere per ordinare insieme i prodotti.

Ecco l’elenco dei produttori a filiera corta che svolgono consegne a domicilio su Roma:

– Barikamà: verdure, frutta, yogurt, formaggi (Ismael: 389 916 4395)

(Consegnano il giovedì: a testaccio, monteverde, regina margherita, monte mario; il mercoledì: pigneto/tuscolano)

– Cantina Robertiello: vino biologico (Simone +39 3289366260)

– Az.Agricola Cà Monti: salumi, piadine, uova, succhi, confetture. Consegnano il venerdì mattina, zona San Lazzaro/Ozzano. (ordini al: 0542/97666, orari 9-13 e 15-19)

– Az.Agricola Pollo Samoggia: polli e uova bio, conigli, faraone, piccioni e preparati con carne bio. (Ordini al: 051-6722422, orari 8.30-18.30)

– Le Galline Felici agrumi biologici: arance, limoni, cedri, pompelmi …(Simone Li Calzi : 388 1662982)

– Agr. Capodarco Mistica: verdura, uova (06 94315320 Dal martedì al venerdì)

– Az.agr. Orti de I Terzi cell. 3392976302 (pagina Fb)

– Parsec Agri Cultura Consegna nel 3 municipio, il martedì e il giovedì

– Bottega Capo Horn consegna su AXA, Palocco, Acilia e limitrofi (pagina Fb)

– Az.Agricola Vincenzo Leonetti: legumi, pasta, vino rosso, farina, confetture, pane. Tel: +39 347 920 9537

– Biosolidale: azienda che distribuisce prodotti biologici locali di tutti i tipi, e altri di aziende con garanzia etica e di filiera trasparente. Info: http://www.biosolidale.it/info/consegne-a-domicilio.html

– Azienda Agricola Innocenti Salvatore: Olio EVO Bio Poggi Alti della sabina, Creme di ortaggi, Battuti di ortaggi, Verdure sott’olio, Conserve di pomodoro, Composte di frutta (senza zucchero, dolcificate con succo di uva), Olive sottovuoto. (Tel: 3480417625)

– Fattoria Lucciano: Carne bovina, Formaggi e mozzarella, yogurt, olio, vino, nocciole

Consegne dal martedì al sabato in tutta Roma. (https://www.fattorialucciano.com/…/come_acquist…/listino.php)

– Biolà: latte crudo, formaggi e latticini, carne, yogurt, gelati e miele. Tel: 338 2565400

Se sei un/a produttore/trice o ne conosci qualcuno che fa consegne a domicilio? Oppure vuoi aiutare a distribuire nel tuo quartiere? Scrivici qui o su ressroma@gmail.com

Stiamo a casa ma #RestiamoSolidali !

Rete Romana Economia Sociale e SOlidale

Sito ress roma in costruzione https://ressroma.wordpress.com/

Riccardo Troisi

E nella vostra città come funziona? Ci sono possibilità analoghe? Segnalatecele

raiawadunia

Mi piace: Mi piace Caricamento...