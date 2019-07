Avere, possedere, distruggere. La maledizione dell’uomo bianco

“Oggi c’è un’educazione comune, obbligatoria e sbagliata che ci spinge tutti dentro l’arena dell’avere tutto a tutti i costi.

In questa arena siamo spinti come una strana e cupa armata in cui qualcuno ha i cannoni e qualcuno ha le spranghe.

Allora una prima divisione, classica, è «stare con i deboli».

Ma io dico che, in un certo senso tutti sono i deboli, perché tutti sono vittime.

E tutti sono i colpevoli, perché tutti sono pronti al gioco del massacro.

Pur di avere.

L’educazione ricevuta è stata: avere, possedere, distruggere.”

Pier Paolo Pasolini

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...