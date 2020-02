Avidità, il gene malato dell’uomo

Jeri sentivo un Grillo

che cantava tranquillo in fonno a un prato;

un po’ più in là, dedietro a lo steccato,

una Cecala risponneva ar trillo;

e io pensavo: – In mezzo a tanti guai

nun c’è che la natura

che nun se cambia mai:

‘ste povere bestiole

canteno l’inno ar sole

co’ la stessa annatura,

co’ le stesse parole

de seimil’anni fa:

cór solito cri-cri,

cór solito cra-cra…

Dar tempo der peccato origginale

tutto è rimasto eguale.

Dall’Aquila a la Pecora a la Biscia,

chi vola, chi s’arampica, chi striscia;

dar Sorcio a la Mignatta a la Formica

chi rosica, chi succhia, chi fatica,

ma ogni bestia s’adatta a fa’ la vita

che Dio j’ha stabbilita.

Invece l’Omo, che nun se contenta,

sente er bisogno de l’evoluzzione

e pensa, studia, cerca, scopre, inventa…

Ma sur più bello ch’è arivato in cima,

quanno se crede d’esse più evoluto,

vede un pezzetto d’oro… e te saluto!

È più bestia de prima.

Trilussa

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

