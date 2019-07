Basta odio e barbarie. Vengano chiuse le pagine social di Matteo Salvini

Le domande da porsi sono molto semplici e valgono per qualsiasi persona civile comunque la pensi politicamente.

Vi sta bene che sulla pagina di un rappresentante delle istituzioni si pratichi la gogna pubblica e il linciaggio di avversari politici e singoli cittadini, anche minorenni, pubblicandone nomi e foto e affidandoli al delirio dei propri seguaci politici?

Vi sta bene che sulla stessa pagina, gestita da uno staff pagato con i soldi di tutti noi, si censuri ogni dissenso ma si lasci ampio spazio a commenti razzisti e xenofobi, a esaltazioni del fascismo, all’insulto e alla denigrazione di chi dissente, al vilipendio sessista di avversarie politiche, all’incitazione alla violenza contro migranti e rom, alla discussione su possibili squadroni della morte?

Vi sta bene che sulla pagina di chi dovrebbe tutelare ordine pubblico e civile convivenza ci sia spazio per tutti questi crimini, per ogni aggressione a leggi e regole, per la diffusione di ogni possibile odio e menzogna?

Se non vi sta bene, se volete riportare il dibattito politico nei confini della democrazia e del rispetto, firmate e diffondete la petizione per chiudere le pagine social di Matteo Salvini.

http://chng.it/vYHzZK4Z4T

