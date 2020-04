Bill Gates con i vaccini vorrebbe eliminare gli africani e i poveri: E’ UNA FAKE NEWS !

Recentemente è stato nuovamente sottoposto alla nostra attenzione il quesito riguardo un presunto complotto ordito da diverse personalità mondiali, tra cui preminente sarebbe il magnate del settore informatico Bill Gates, per “Ridurre la popolazione mondiale di almeno un miliardo”, “sterminare le popolazioni povere” o altre varianti della medesima bufala.

Possiamo immediatamente rassicurarvi: ciò è una bufala, una delle cosiddette “teorie del complotto” che nasce da un fenomeno noto come “cherry picking”. Sostanzialmente, chi crede nel complotto vede solo ciò che vuole vedere, ed interpreta a suo piacimento alcuni fatti e dichiarazioni di tutt’altro indirizzo per costruire un complotto a tavolino.

La frase di Bill Gates incriminata, che proverebbe che la sua fondazione, attraverso i vaccini vorrebbe sterilizzare, se non peggio, la parte più povera dell’umanità, specialmente gli africani, è questa:

if we do a really great job on new vaccines (…) we could lower that by perhaps 10 or 15 per cent

ovvero in Italiano:

Da qui parte la teoria complottista dei “vaccini sterilizzanti” di Bill Gates. Un lapsus dimostrerebbe la sua volontà genocidi. In realtà, come abbiamo già spiegato in questo articolo dedicato all’Eugenetica di Bill Gates questa frase va interpretata nel contesto del discorso fatto da Bill Gates, ovvero:

” È infatti lapalissiano che, da sempre, nei paesi in cui la mortalità infantile è più elevata, è anche più elevato il tasso di fertilità: semplicemente i genitori in paesi poveri ed arretrati, che considerano quindi la prole non solo una risorsa emotiva, ma un autentico investimento per il futuro immediato (il bambino, non appena in grado di gestirsi con una minima autonomia, può essere spedito nei campi o a badare agli animali da pascolo, portando guadagni all’intera famiglia) dove la mortalità infantile è elevata saranno portati a procreare in gran numero in modo che almeno una percentuale dei loro figli continui a poter essere utile nel lavoro.

È evidente quindi che diminuendo la mortalità infantile si avrà il risultato, solo all’apparenza incomprensibile, di ridurre il tasso di natalità mantenendo pari, se non consentendo un incremento, della popolazione mondiale: se in una famiglia nascono dieci figli, ma solo due di loro arrivano all’età matura, avremo un tasso di fertilità pari a dieci ed un incremento della popolazione pari a due. Ma se in una famiglia dove il progresso della medicina e le vaccinazioni consentono di mantenere in vita la prole, i genitori non avranno più bisogno di mettere al mondo dei “figli sostitutivi”: potranno mettere al mondo solo due figli, certi che arriveranno all’età matura. A fronte di un tasso di fertilità ridotto, avremmo un incremento della popolazione costante.“