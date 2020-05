“Bolsonaro è una minaccia per il Brasile”. Parola di Lancet, la più autorevole rivista scientifica del mondo

La pandemia di coronavirus del 2019 (COVID-19) ha raggiunto l’America Latina più tardi rispetto agli altri continenti. Il primo caso registrato in Brasile è stato il 25 febbraio 2020. Ma ora il Brasile ha il maggior numero di casi e decessi in America Latina (105 222 casi e 7288 decessi al 4 maggio), e questi sono probabilmente molto sottostimati. Ancora più preoccupante, il raddoppio del tasso di decessi è stimato in soli 5 giorni e un recente studio dell’Imperial College (Londra, Regno Unito), che ha analizzato la velocità di trasmissione attiva di COVID-19 in 48 paesi, ha dimostrato che il Brasile è il paese con il più alto tasso di trasmissione (R0 di 2 · 81). Le grandi città come San Paolo e Rio de Janeiro sono i principali hotspot, ma ci sono preoccupazioni e primi segnali che le infezioni si stiano spostando verso l’interno delle città più piccole che hanno pochissimi letti di terapia intensiva e ventilatori. Eppure, forse, la più grande minaccia alla risposta COVID-19 del Brasile è il suo presidente, Jair Bolsonaro.

A una domanda dei giornalisti, la scorsa settimana, sul numero in rapido aumento di casi COVID-19, ha risposto: “E allora? Cosa volete che faccia?”. Non solo continua a seminare confusione apertamente confutando e scoraggiando le misure fondamentali di distanziamento e lockdown introdotte dai governatori statali e dai sindaci delle città, ma ha anche perso, nelle ultime tre settimane, due ministri importanti e influenti. In primo luogo, il 16 aprile, Luiz Henrique Mandetta, rispettato e apprezzato Ministro della Salute, è stato licenziato dopo un’intervista televisiva in cui ha fortemente criticato le azioni di Bolsonaro e ha chiesto una risposta seria e univoca all’epidemia, evitando il rischio di lasciare completamente in confusione 210 milioni di brasiliani. Poi, il 24 aprile, in seguito alla rimozione del capo della polizia federale brasiliana da parte di Bolsonaro, il ministro della giustizia Sérgio Moro, una delle figure più importanti del governo e nominato da Bolsonaro per combattere la corruzione, ha annunciato le sue dimissioni. Tale scompiglio nel cuore dell’amministrazione statale brasiliana è una distrazione mortale e pericolosa nel mezzo di un’emergenza di sanità pubblica ed è anche un segno evidente che la leadership del Brasile ha perso la sua bussola morale, se mai ne avesse avuto una.

Anche senza l’assenza di azioni politiche a livello federale, il Brasile avrebbe difficoltà a combattere COVID-19. Circa 13 milioni di brasiliani vivono nelle favelas, spesso con più di tre persone per camera e scarso accesso all’acqua pulita. In questi ambienti sono quasi impossibili seguire le misure di distanziamento fisico e le raccomandazioni igieniche: molte favelas si sono organizzate per implementare le misure nel miglior modo possibile. Il Brasile ha un ampio settore di lavoro informale con molte fonti di reddito che ora non sono più un’opzione e sono in crisi. La popolazione indigena è stata gravemente minacciata anche prima dell’epidemia di COVID-19 perché il governo ha ignorato o addirittura incoraggiato l’estrazione illegale e il disboscamento nella foresta pluviale amazzonica. Questi logger e minatori ora rischiano di portare COVID-19 alle popolazioni indigene. Una lettera aperta il 3 maggio di una coalizione globale di artisti, celebrità, scienziati e intellettuali, organizzata dal fotoreporter brasiliano Sebastião Salgado, avverte di un imminente genocidio.

Cosa stanno facendo la comunità della salute e della scienza e la società civile in un paese noto per il suo attivismo e la chiara opposizione all’ingiustizia e alla disuguaglianza e con la salute come diritto costituzionale? Molte organizzazioni scientifiche, come l’Accademia delle scienze brasiliana e ABRASCO, si oppongono da tempo a Bolsonaro a causa dei gravi tagli da lui operati al bilancio scientifico e di una più generale demolizione della sicurezza sociale e dei servizi pubblici. Nel contesto di COVID-19, molte organizzazioni hanno lanciato manifesti rivolti al pubblico – come il Patto per la vita e il Brasile – e hanno scritto dichiarazioni e richieste a funzionari governativi che chiedevano unità e soluzioni comuni. Il battere pentole dai balconi come protesta durante gli annunci presidenziali avviene di frequente. C’è molta ricerca in corso, dalla scienza di base all’epidemiologia, e c’è una rapida produzione di dispositivi di protezione individuale, respiratori e kit di test.

Queste sono azioni promettenti. Tuttavia, la leadership ai massimi livelli di governo è fondamentale per evitare rapidamente gli esiti peggiori di questa pandemia, come è evidente dall’esperienza di altri paesi. Nelle nostre inchieste del Brasile del 2009, gli autori hanno concluso: “La sfida è in definitiva politica e richiede un impegno continuo da parte della società brasiliana nel suo insieme per garantire il diritto alla salute di tutto il popolo brasiliano”. Il Brasile come paese deve riunirsi per dare una risposta chiara al “E allora?” del suo presidente. Bolsonaro deve cambiare drasticamente rotta o deve essere il prossimo ad andare via.

THE LANCET

Mi piace: Mi piace Caricamento...