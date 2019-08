Bolsonaro, il “capitan motosega” brasiliano, all’attacco di uno degli ultimi paradisi della Terra

Una “Cancun brasiliana”, un enorme complesso di hotel e torri di appartamenti nella baia di Angra dos Reis, una delle aree meglio conservate della costa meridionale di Rio de Janeiro, chiamata Costa Verde per la giungla che ricopre le sue montagne . È il sogno del presidente Jair Bolsonaro, una delle sue ultime ossessioni. Da maggio, ribadisce costantemente la sua intenzione di metter fine con un decreto al parco naturale Estação Tamoios per consentire lo sviluppo turistico della zona.

Questa straordinaria riserva naturale è costituita da 29 isole e isolotti di altissimo valore ecologico e di grande bellezza: rocce coronate di palme da cocco, calette di sabbia bianca e un’acqua verde smeraldo che riflette la giungla delle montagne. Ad oggi è vietato l’accesso a queste isole, così come la pesca; le barche non possono nemmeno ancorarsi nelle sue acque. Un paradiso per i delfini, le tartarughe e centinaia di specie di pesci. Le isole sono accessibili solo a fini scientifici.

La riserva funge anche da zona di ammortamento per una centrale nucleare vicina. Tamoios Park occupa solo il 5% del totale della baia di Angra, dove finora ci sono hotel e turismo basati su un modello sostenibile. Il presidente afferma che ci sono uomini d’affari provenienti dagli Emirati Arabi, dal Giappone e da Israele disposti a investire “miliardi” per costruire nell’area.

“Bolsonaro vuole una” Cancun brasiliana “, ma dimentica che tutta questa bellezza è dovuta ai livelli di protezione ambientale che abbiamo. Senza di ciò, questo paesaggio sarebbe finito molto tempo fa”, afferma João Luiz Victal, un biologo marino che lavora nella riserva da prima della sua fondazione, negli anni 90. Ora, in pensione, ha un progetto di allevamento ittico e turismo pedagogico. Come molti ambientalisti della zona, João Luiz crede che l’ossessione di Bolsonaro di porre fine proprio a questa riserva abbia a che fare con una specie di vendetta personale.

Bolsonaro ha una casa nelle vicinanze e nel 2012, quando era deputato, fu multato in questa zona per pesca illegale. Fu beccato su di una barca piena di attrezzi da pesca. Gli costò una multa di 10.000 reais (2.300 euro) che non ha mai pagato. Dopo il suo arrivo al governo del Brasile, l’ammenda fu annullata e il funzionario che multò Bolsonaro, José Augusto Morelli, venne licenziato. I lavoratori della riserva collegati al Ministero dell’Ambiente rifiutano di rilasciare dichiarazioni sull’accaduto per paura di rappresaglie.

Nel mezzo di queste polemiche, a giugno, l’Unesco ha dichiarato la baia di Angra dos Reis, Isla Grande e Paraty, patrimonio dell’umanità, sottolineandola come “un eccezionale esempio di uso della terra e del mare e dell’interazione umana con l’ambiente “.

Il territorio riconosciuto dall’Unesco copre quasi 150.000 ettari, dove convivono quattro parchi naturali tra le montagne e il mare, la città coloniale di Paraty e diversi villaggi indigeni, di pescatori e quilombos tradizionali, le comunità rurali dove vivono i discendenti di schiavi fuggitivi.

La principale risorsa della zona è la sua lussureggiante vegetazione tropicale. Una delle ultime sopravvivenze della foresta atlantica, la giungla che copriva l’intera costa del Brasile e gran parte del Sud America e ora occupa solo il 12% del suo territorio originale.

“Il titolo Unesco è molto prezioso, ma il presidente ignora qualsiasi legge, non obbedisce a nessuno, è vendicativo e governa con odio. La sua strategia è quella di distruggere tutti i quadri giuridici del nostro paese”, afferma Ivan Marcelo Neves, uno dei attivisti veterani nella zona e membro dell’Istituto socio-ambientale della baia di Isla Grande.

Bolsonaro continua nella sua escalation verbale. Qualche giorno fa, si è definito “capitano motosega” . Lo ha fatto dopo la pioggia di critiche ricevute per le sue politiche che hanno portato a un vertiginoso aumento della deforestazione in Amazzonia.

Non contento, quando gli è stato chiesto della controversia sulla già famosa “Cancun brasiliana”, ha risposto che “la questione ambientale riguarda solo i vegani, quei rompicoglioni che mangiano solo verdure”.

