Brasile: Bolsonaro, l’amico brasiliano di Salvini, fa insinuazioni sessuali su una giornalista scomoda.

” Quella voleva uno scoop. Voleva fare uno scoop contro di me. A qualsiasi prezzo …Avete sentito le dichiarazioni di quello? Non dico di più perché qui sono presenti delle signore.”. Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ammicca alla folla dei suoi sostenitori, come a dire ” Ci siamo capiti?” . E loro hanno capito e ridono.

“Quella” è Patrícia Campos Mello, una delle migliori giornaliste brasiliane. Per conto del quotidiano Folha De Sao Paulo ha scritto inchieste straordinarie, mettendo alla luce più scandali. Ad esempio individuando delle società che usando i nominativi di persone anziane avevano acquistato un’enorme quantità di schede e chip telefonici. Le stesse dalle quali partirono migliaia di notizie fasulle, via WhatsApp, durante l’ultima campagna elettorale presidenziale che Bolsonaro ha vinto proprio grazie a un diluvio di fake news sui suoi avversari.

Uno dei protagonisti dell’affaire ha pensato bene di difendersi in stile mafioso. Sporcare, denigrare, chi con coraggio portava alla luce questa brutta storia. ” Quella donna era pronta a tutto pur di avere notizie su questa vicenda. Anche a offrire i suoi favori sessuali…Ci ha provato con me..”.

Una tattica mafiosa. Una evidente menzogna. Bolsonaro non si è fatto scrupolo di usarla per screditare una brava giornalista.

Non contento, poi, ha difeso l’uso delle fake news contro i suoi avversari politici. ” Diffondere cose brutte sul Partito dei Lavoratori è una buona cosa. Tanto quelli lì di cose brutte ne hanno fatte tantissime…”.

Intanto Patricia Campos Mello, grazie alle squallide dichiarazioni di Bolsonaro, vive da giorni l’assedio delle “milizie” dei fan di Bolsonaro. Un’aggressione continua sulle reti sociali farcita di insulti irripetibili. Una gogna sociale nello stesso stile di quelle che si registrano in altri paesi del mondo, primis in Italia, ad opera di leader populisti.

L’Associazione della Stampa Brasiliana ha denunciato che il presidente sta adottando un “comportamento misogino” e ha affermato che Bolsonaro ha bisogno di “immediate cure terapeutiche”.

“Questo comportamento misogino mina la posizione del Presidente della Repubblica e offende la Costituzione federale. Ciò che abbiamo visto e ascoltato, quasi quotidianamente, non è una questione politica o ideologica. È sempre più chiaro che il Presidente ha urgentemente bisogno di un trattamento terapeutico “.

silvestro montanaro

