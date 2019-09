Brutte notizie. Anche i sauditi vogliono l’atomica

Nel caso in cui non ci fossero abbastanza fronti aperti nella regione, l’Arabia Saudita ha appena annunciato la sua intenzione di lanciare un suo ambizioso piano: arricchire l’uranio per nutrire il suo nascente programma nucleare. Una decisione controversa che alimenta l’escalation atomica in Medio Oriente, mentre è in corso la disputa americana con il programma iraniano.

“Stiamo procedendo con cautela. Stiamo già sperimentando due reattori nucleari”, ha detto il nuovo ministro saudita dell’Energia, il principe Abdelaziz bin Salman al Saud, nella sua prima apparizione pubblica da quando suo padre, il re Salman, gli ha conferito la nomina sabato scorso

Il regno ultraconservatore accarezza un sogno: l’inaugurazione del suo primo reattore nucleare, realizzato da una società argentina, il cui ingresso in esercizio è previsto per la fine dell’anno. Ora, avendo raggiunto il primo obiettivo, Riyadh cerca di prendere provvedimenti nella sua strategia di organizzazione dell’intero ciclo nucleare, compresa la produzione e l’arricchimento dell’uranio per il combustibile atomico.

La versione ufficiale è che il più grande produttore dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), colpito dai bassi prezzi di un barile di petrolio greggio, ha bisogno di energia atomica per diversificare il suo mix energetico. Ma il suo possesso apre le porte all’uso militare in un momento segnato dall’uscita americana del patto nucleare iraniano firmato nel 2015 e dal rilancio del programma a Teheran.

Proprio questo lunedì, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha confermato che la Repubblica islamica, nemica dell’Arabia Saudita, ha installato nuove centrifughe che consentiranno di produrre uranio arricchito a una velocità maggiore.

GARA NUCLEARE

“Quella dell’ Arabia Saudita è una dichiarazione politica, non scientifica. Da tempo si era capito che se l’Iran si avvicina a ottenere un’arma nucleare, anche l’Arabia Saudita avrebbe preso le misure necessarie per ottenerla a sua volta”, ricorda David Roberts, professore di la scuola di studi sulla sicurezza del King’s College di Londra.

L’intenzione della embrionale politica nucleare della monarchia saudita è di formare una generazione di tecnici nucleari locali. Un obiettivo perseguito dal principe ereditario Mohamed bin Salman. Nel 2018 le sue dichiarazioni hanno suscitato preoccupazione. “L’Arabia Saudita non vuole acquisire bombe atomiche ma, senza dubbio, se l’Iran se ne fornisce, seguiremo i suoi passi il più presto possibile”, ha avvertito.

Il suo fratellastro, ora responsabile del potente ministero dell’energia, ha affermato che il programma di arricchimento dell’uranio potrebbe iniziare già il prossimo anno, annunciando un appalto multimilionario per il quale sono già iniziati colloqui preliminari con società russe e sudcoreane, cinesi e francesi.

L’obiettivo finale è quello di avere una capacità nucleare di 17,6 gigawatt, equivalente a circa 16 reattori, nel 2032.

PUNTATA ATOMICA

La scommessa atomica saudita ha sollevato ampie riserve negli Stati Uniti nonostante entrambi i paesi siano stretti alleati e condividano l’approccio di esercitare la massima pressione su Teheran. Washington ha ricordato la necessità per Riyad di firmare un accordo che prometta di fare un uso pacifico della tecnologia nucleare prima che le compagnie americane possano unirsi ai lavori e agli appalti per realizzarlo.

La questione è diventata un altro campo di battaglia tra l’amministrazione Trump e il Congresso degli Stati Uniti che accusa il regno saudita per la repressione interna dei diritti umani, l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi al consolato saudita di Istanbul e la sua avventura militare nel vicino Yemen. Fino all’inizio di quest’anno, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concesso sette permessi per il trasferimento di informazioni nucleari sensibili al governo saudita senza chiedere il placet del Congresso.

Le organizzazioni che lottano per la non proliferazione ricordano anche che Riyadh ha aderito al trattato internazionale nel 1988, ma non ha firmato un accordo di salvaguardia globale con l’AIEA e ha bypassato le ispezioni regolari sostenendo che aveva poco materiale nucleare.

Per ora, la realtà regionale mostra un panorama intenzionalmente asimmetrico “Lasciando da parte le armi nucleari, che Israele ha e gli altri no, Tel Aviv supera di gran lunga l’Arabia Saudita, che a sua volta si distingue dall’Iran grazie al grande approvvigionamento di armi statunitensi di fascia alta e, in misura minore, europee e l’esistenza degli embarghi e delle sanzioni occidentali che gravano su Teheran.

Washington, poi, ha garantito che Israele godrà sempre di “un vantaggio militare qualitativo” contro qualsiasi potenziale rivale regionale

