Buongiorno. Sono la Costituzione italiana

Benvenuti. A voi mi presento

sono il documento,

il monumento dell’Italia unita

da vent’anni di violenze uscita

e dalla guerra lacera e ferita,

che con me ha iniziato una nuova vita.

2 giugno ’46: il popolo italiano

vota per la Repubblica,

non vuole più un sovrano,

diritti che vegliano la storia di ognuno

e che preferenze non fanno a nessuno.

Violarli vuol dire tradire davvero

il patto che lega un popolo intero.

Il patto che viene dai nonni-coraggio

che hanno lottato per farcene omaggio.

Anche tu hai il compito di far da guardiano

perché questo bene non ci sfugga di mano.

Diritto alla vita.

Diritto al nome.

Diritto ad esprimere la nostra opinione.

Diritto a esser liberi, mai sfruttati.

Diritto al rispetto, mai offesi e umiliati.

La legge è uguale per tutti,

la legge non fa differenza,

la legge non guarda le tasche,

la legge non ha preferiti,

non chiede opinioni o credenze

ci guarda attraverso i vestiti.

Lo Stato siamo noi cittadini

e allora davanti alla legge saremo

più uguali e vicini.

Servono braccia, menti, passione

serve l’impegno di tante persone.

Siamo immigrati, siamo italiani, siamo buddisti,

laici o cristiani,

eppure c’è chi lavoro non trova,

c’è chi lo perde,

chi è solo in prova.

Ogni persona, ogni uomo, ogni donna,

quando lavora si sente colonna

di questa grande casa stivale:

tetto sui monti, porte sul mare.

La scuola è aperta a tutte le menti,

anche se tutte son differenti.

La scuola è libera come il sapere

ed è una sorgente, dà a tutti da bere.

Corriamo dal dottore perché ci curi il male,

se questo non basta corriamo all’ospedale.

Sani, malati, deboli, si cambia all’improvviso.

Dobbiamo avere tutti un medico e un sorriso.

Libera carta per libero stato,

l’ha chiesta un popolo che ha tanto lottato.

L’Italia ripudia la guerra, perché la guerra

è un mostro che mangia la libertà degli uomini

e copre i colori di nero inchiostro.

L’Italia vuole la pace.

L’Italia ripudia la guerra.

L’Italia vuole aiutare a fare la pace su tutta la terra.

L’Italia vuole la pace perché la pace è un seme

che cresce solo se gli uomini imparano a vivere insieme.

Recitato da Pamela Villoresi nel 2005 nell’ambito del progetto “Difendiamo la democrazia, difendiamo la Costituzione”, questo testo intende avvicinare i bambini alla conoscenza della ricchezza della Costituzione italiana.

