Cile: la popolazione non si accontenta delle solite false promesse

Il centro di Santiago è una nuvola di fumo fra i grattacieli e gli edifici amministrativi, del business e

residenziali. Immagini surreali per un paese che fino a dieci giorni fa sembrava la nazione più

stabile di tutto il Sud America.

I manifestanti si sono autoconvocati per la giornata di oggi e di domani, di fronte al palazzo de La

Moneda. Hanno invaso le strade, in modo pacifico e poi alcuni hanno dato fuoco a punti chiave

come due fermate centrali della metropolitana e due istituzioni di salute. Le élite hanno paura

e rimangono rinchiuse nelle loro sedi, annunciando il cambio di tutti i ministri e la loro sostituzione

con alcuni volti più giovani e teoricamente puliti o che, per lo meno non hanno dovuto

ancora affrontare gli scandali di cui lo stesso presidente, profugo della giustizia, è stato protagonista.

Nella giornata di ieri, Sebastian Piñera ha revocato lo Stato di Emergenza e il coprifuoco in tutto il

paese. Le scuole rhanno ripreso il loro orario normale. Ma nonostrante questo provvedimento, la direzione

generale di educazione della città di Concepción e varie unniversità del paese hanno deciso che non si

può ritornare alla normalità fino a quando non si sia trovata una soluzione vera a tutto quello che è successo e continua ad accadere.

I mezzi di comunicazione parlano molto di “ritorno alla normalità”. Il governo pensa che questo è ciò che

vuole la gente, ma le marce e le proteste affermano il contrario. Il palinsesto televisivo riprende la

sua programmazione abituale, ma durante la giornata di oggi è dovuto tornare a coprire l’unica vera notizia: la rivolta continua.

Il presidente non può mettere di nuovo i militari per strada, molto meno adesso che è appena

arrivata la Commissione per i Diritti Umani dell’ONU. Come gestirà il malcontento che continua a

manifestarsi con potenza nelle strade? I principali punti nevralgici della capitale sono pieni di

persone che protestano per la burla delle manovre pianificate dal governo che, nei suoi discorsi, parla

di “sollievo per la popolazione” riferendosi alle misure express appena messe in campo.

Ma questo “sollievo” mantiene in piedi l’attuale sistema neoliberista e finanziario come quadro di riferimento. Promette piccoli aumenti alle pensioni e il congelamento di alcune tariffe basiche. Briciole umilianti che mantengono la popolazione in

ginocchio.

Un’altra strategia che sta usando l’attuale governo di Piñera nei suoi discorsi è il cinico e finto far proprie le istanze della più grande e pacifica marcia realizzata in Cile. Un tentativo maldestro di prendere tempo, aspettando che la popolazione in rivolta si stanchi e torni a casa. Ma la gente resta per strada.

Questo popolo cileno del 2019 non sta chiedendo briciole, anzi. Sta letteralmente

paralizzando il paese ed esigendo cambiamenti che la transizione post-Pinochet non fu capace di

realizzare, visto che tutti i partiti che in quel momento al potere, non fecero altro che ossequiare gli interessi e i poteri preesistenti. Non c’era più Pinochet, ma c’era il sistema neoliberista che lui aveva eretto con il suo golpe assassino.

Dal parlamento, da una delle esponenti più coerenti del Frente Amplio, Pamela Jiles, soprannominata

dalla popolazione “La nonna”, per come lei si dirige ai suoi elettori come se fossero suoi nipoti,

parte la crociata dell’impeachment del presidente Pinera, per aver infranto la Costituzione

mettendo i militari per strada contro una popolazione disarmata e per essere il primo responsabile della

violazione dei diritti umani della sua popolazione, perpetrati dall’esercito: sequestri,

torture, violazioni e assassinii. Questa sembra oggi “l’unica possibilità istituzionale per l’uscita dalla crisi”,

sostiene Pamela Jiles. Ad essa, seguirebbe la formazione di una assemblea costituente.

Intanto, si stanno realizzando assemblee municipali aperte, sia nei Comuni più grandi che in quelli più piccoli, con una

partecipazione mai vista prima. Cacerolazos spontanei (proteste con pentole e coperchi) ad

ogni incrocio, marce autoconvocate, memorial per le vittime della repressione: in meno di una

settimana si sta articolando nel paese più lungo dell’America Latina un processo participativo

spontaneo senza precedenti.

Santiago brucia. Antofagasta ha gli accessi alla città chiusi dalle barricate, organizzate perfino con

l’aiuto dei camionisti. Concepción ha barricate e negozi bruciati. Valparaíso ieri è stata protagonista

della marcia pacifica più grande che avesse visto finora, da Viña del Mar fino alla capitale della

Quinta Regione, con la partecipazione di moltissime famiglie in compagnia dei loro bambini.

Sia a Valparaíso che a Santiago le forze dell’ordine cercano di fermare l&’arrivo dei manifestanti

armati di frutta e verdura marce, o che semplicemente camminano, verso i palazzi simbolo

del potere, come tribunali e palazzi di governo e lo fanno con cannoni ad acqua e lacrimogeni.

Il vicepresidente del Collegio Medico Cileno denuncia che ogni giorno si presentano decine di

persone con traumi oculari severi, dovuti ai proiettili a salve e ai lacrimogeni che abbiamo visto

sparare perfino in testa a giornalisti argentini. A queste vittime della repressione, si aggiungono i 20 morti della prima settimana di rivolta. Queste sono le cifre ufficiali ad oggi, ma come sempre la realtà potrebbe essere molto più tragica. Ci sono infatti ancora tante persone che risultano scomparse.

Coloro che hanno ricevuto un danno fisico diretto sono intenzionati a fare denuncia e a perseguire i

responsabili. Molti avvocati e professori universitari stanno lavorando gratis per istruire questi casi.

Si chiude così l’ennesima giornata di lotta di massa per la riforma strutturale di uno dei paesi più

liberisti del Sudamerica. Tutto incredibilmente senza bandiere di partito ne di movimenti

sociali. Un popolo intero e unito è in piazza.

La situazione economica e il malcontento.

Il sistema pensionistico attuale del Cile è individuale e le così chiamate AFP (fondi pensionistici) ricevono una percentuale di denaro da ogni lavoratore, che esse possono investire come credono, senza dove rendere conto ai loro associati.

Se subiscono perdite nei loro giochi finanziari, non sono considerate responsabili. Attualmente solo chi sta affrontando una malattia terminale può riscattare il suo fondo per intero e in un’unica soluzione, che varia a seconda di quanto la

persona abbia versato durante la sua vita lavorativa. Le pensioni hanno una soglia minima di

140.000 pesos cileni (quando lo stipendio minimo è di 301.000, equivalente a meno di 400 euro al

mese in un paese caro quasi quanto l’Italia).

La salute pubblica prevede un ticket e tutti coloro che possono si iscrivono a una ISAPRE

(assicurazione di salute). Queste sono private e trattengono un 10% dello stipendio dei loro associati.

Senza un lavoro fisso, l’iscrizione volontaria a una ISAPRE con copertura basica per una donna di

37 anni, in salute, si attesta intorno ai 300 euro al mese. Irraggiungibile per chiunque.

Sia le AFP come le ISAPRE sono nate tra il 1980 e il 1981, come messa in pratica della

Costituzione firmata nel 1980, in piena dittatura.

L’aumento di 30 pesos del servizio della metropolitana è stato ovviamente solo la scintilla che ha messo

in moto la macchina del malcontento, toccando direttamente tutta la classe lavoratrice e gli studenti

universitari in particolare, in un contesto in cui l’università pubblica ha una tariffa mensile che

equivale a circa il salario minimo e la rende inaccessibile alla maggioranza della popolazione.

A tutto ciò vanno aggiunti i saccheggi dell’acqua da parte delle grandi imprese per la produzione di

avocado, il nuovo “oro verde”, e altri generi ortofrutticoli, oltre allo sfruttamento minerario e alle centrali idroelettriche

che, data la scarsità di acqua, arrivano perfino a perforare montagne, con ghiacciai permanenti che

si stanno più o meno lentamente sciogliendo.

La protesta in corso ha preso di mira anche la firma del TTP (Trattato Transatlantico su Commercio e Investimenti) che vincolerebbe l’economia del paese al rispetto di accordi che impedirebbero uno sviluppo sostenibile per tutti. Si parla di sospendere la COP25, prevista per Novembre a Santiago del Cile.

I mezzi di comunicazione di massa, per gran parte in mani private, sostengono che a soffiare sul fuoco della rivolta in corso

ci siano Cuba e il Venezuela. Sperano di far breccia sulla classe media impaurita dallo spettro del cosiddetto Cilezuela. In realtà non è stata trovata nessuna prova che possa far pensare alla veridicità di questa ipotesi che la maggioranza della popolazione definisce assurda. Ma c’era poco da aspettarsi da un giornalismo vile e servo che ha preferito mettere in evidenza le violenze di minoranze e non l’ansia di cambiamento del suo popolo.

Cristina Bianchi da Santiago Del Cile

