Cile: la rivolta si estende e il presidente chiede perdono alla popolazione

Il presidente cileno Sebastian Piñera “ha chiesto perdono” per non aver compreso la drammaticità della situazione sociale esistente in Cile, ed ha annunciato una serie di proposte per “una agenda sociale di unità nazionale”. Un cambiamento di tono inaspettato dopo la dichiarazione di essere in “guerra” rilasciata solo due giorni fa.

In un discorso dal Palazzo della Moneda dopo un incontro con i partiti politici, Pinera ha detto di “aver ascoltato la gente”, manifestando comunque preoccupazione per l’ordine pubblico e chiedendo il ritorno del Paese alla “normalità” dopo i disordini cominciati venerdì per l’aumento del biglietto della metropolitana. Al tavolo non partecipano né il Partito Socialista né la sinistra di Frente Ampio. I socialisti sostengono che “il dialogo sia indispensabile e urgente ma deve essere un dialogo aperto e l’appello del presidente non soddisfa queste condizioni”, come ha detto il capogruppo al Parlamento Manuel Monsalve. Mentre la sinistra più radicale per trattare con il presidente chiede che al tavolo partecipino pure le forze sociali

Il capo dello Stato ha promesso di voler intervenire con dieci misure sociali, molte delle quali riguardanti le pensioni che sono fra le più basse del pianeta. Piñera proporra un aumento del 20% delle pensioni minime. Altra norma riguarderà il congelamento delle tariffe dell’energia elettrica e si interverrà inoltre per ridurre il costo della salute e dei farmaci, aumentare il salario minimo e creare una imposta sulla ricchezza. Intanto il bilancio dei morti è arrivato a 15. Secondo gli inquirenti quattro persone sono morte sotto i colpi delle forze dell’ordine e 11 in incendi scoppiati dopo il saccheggio di fabbriche e magazzini. 239 civili sono stati feriti, secondo le organizzazioni dei diritti civili 84 per colpi di arma da fuoco, così come 51 militari e poliziotti e 2.643 persone sono state arrestati.

da Repubblica

