Cile: torture e violenze sessuali contro i manifestanti

Il Cile si guarda allo specchio e non riesce a credere a ciò che vede. È così insolito ciò che accade e così evidente la perdita di controllo da parte del potere (e non solo del presidente), che la confusione è profonda e generale. Anche tra i giornalisti: giorni fa un presentatore televisivo ha mostrato la sua mortificazione dal vivo informando e dando la sua opinione “da una situazione privilegiata” e non vivendo “ciò che molte persone vivono”. Uno psichiatra è venuto in suo aiuto per ricordargli in cosa consiste la sua professione: “È che per analizzare devi allontanarti un po ‘, e ciò non significa perdere l’empatia; è il lavoro di un giornalista”. Due giorni dopo, un passante si è avvicinato a un cronista e ha preso il controllo del microfono per spiegare un altro aspetto importante del suo lavoro, l’equilibrio informativo: “Smetti di mostrare solo incidenti e violenza . Il Cile non è solo questo , molte cose buone stanno accadendo oggi in Cile “.

Il passante aveva ragione: molte cose stanno accadendo in Cile, e la più evidente è che, negli ultimi giorni, la violenza inizia a placarsi, sebbene 17 regioni del paese siano ancora in uno stato di emergenza, ci siano stati più di 3.000 arresti, 18 morti, centinaia di feriti e gravi accuse di abuso da parte delle forze di sicurezza. Invece, la protesta pacifica non smette di crescere. Si è visto questo giovedì a Valparaíso, una città sull’Oceano Pacifico che è anche il quartier generale del Congresso Nazionale. I parlamentari hanno uffici a Santiago, ma viaggiano per più di un’ora dalla capitale per incontrarsi. Ciò che hanno scoperto questa volta è stato inaspettato: una dimostrazione di camionisti alle porte del palazzo del Congresso. Suonando il clacson incessantemente e insieme agli abitanti della città che hanno battuto le loro padelle, hanno trasformato il posto in un pandemonio. Dai gradini del Congresso e separati dai manifestanti da una recinzione, i parlamentari li guardavano meravigliati. Molti di loro hanno registrato con i loro telefoni cellulari la protesta dei loro rappresentati.

Cosa pensi che i politici stiano guardando e registrando? Hanno chiesto a uno dei leader della protesta. La risposta è stata devastante: “stanno morendo di paura”.

Se venerdì scorso le proteste studentesche sono scoppiate per un aumento del biglietto di appena il 3,75%, sette giorni dopo il quadro è molto diverso: i manifestanti sono molti di più. I cileni di tutte le classi sociali e di tutte le età stanno approfittando del momento per incanalare frustrazioni e richieste represse da molto tempo.

In Plaza Italia, il centro nevralgico delle manifestazioni, puoi vedere di tutto: da un numero non trascurabile di persone che si distinguono perché protestano nude, fino alle bandiere di Spagna e Catalogna. Le manifestazioni sono pacifiche e al momento molto festose. Giovedì un grande striscione recitava: : “Siamo il popolo e il carnevale”.

La pressione popolare sta realizzando cose impensabili: se fino a 20 anni fa i cileni dovevano lavorare, per legge, 49 ore alla settimana, oggi chiedono di ridurre le attuali 45 a 40. Il governo di Sebastián Piñera non ha mai voluto accettare rivendicazioni in tal senso, che ha definito “incostituzionali”, ma questo giovedì la Camera dei deputati ha fatto un primo passo per approvare il progetto.

PARALISI E DUREZZA

Dopo la paralisi e la durezza iniziale che ha mostrato, Piñera sta cercando di affrontare l’ondata della crisi e approfittarne a suo favore, ma potrebbe essere tardi per un presidente che ha ordinato il primo coprifuoco nell’era democratica. Molti manifestanti affermano che le misure da lui proposte sono “insufficienti” e arrivano in ritardo. “Sono annunci cosmetici che non metteranno fine alle manifestazioni”, ha dichiarato il deputato di sinistra Daniel Nunez. E il grande problema che sta crescendo ora, e la cui dimensione non è ancora certa, è quello degli abusi da parte delle forze statali.

Il presidente ha ricevuto mercoledì Sergio Micco, direttore del National Institute of Human Rights (NHRI), che gli ha trasmesso la sua “grave preoccupazione per la violazione dei diritti umani commessa in questi giorni di proteste”. Micco, capo di un’agenzia autonoma, anche se finanziata con fondi pubblici, ha formulato gravi accuse: torture, spari contro civili, abusi fisici e verbali, violenza sessuale. Che i militari siano oggi responsabili dell’ordine pubblico nelle strade è un problema, perché la democrazia non tollera più azioni che erano tipiche della dittatura che è finita solo 29 anni fa. Purtroppo, ancora oggi, tra i vertici militari certe convinzioni e barbarie sono ancora presenti.

“Piñera dovrebbe chiaramente comunicare alle forze di sicurezza cilene che devono rispettare i diritti umani e garantire che vengano indagati gli agenti coinvolti in abusi”, ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore di Human Rights Watch per le Americhe. Michelle Bachelet, ex presidente cileno e alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, invierà una missione nel paese per indagare sugli abusi.

La situazione è delicata, perché il presidente ha già inviato più di 20.000 forze di sicurezza nelle strade, tra militari e polizia, e nonostante ciò è sempre più lontano dall’avere sotto controllo una società civile entusiasta di ciò che sente di essere in grado di raggiungere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...