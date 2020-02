Ciò che davvero fa male. E la sua cura

Disse la vecchia guaritrice dell’anima:

Non fa male la schiena, fa male il carico.

Non fanno male gli occhi, fa male l’ingiustizia.

Non fa male la testa, fanno male i pensieri.

Non fa male la gola, fa male quello che non si esprime o si esprime con rabbia.

Non fa male lo stomaco, fa male quello che l’anima non digerisce.

Non fa male il fegato, fa male la rabbia.

Non fa male il cuore, fa male l’amore.

Ed è proprio lui, l’amore stesso, che contiene la più potente medicina.

Ada Luz Márquez

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

