Codice rosso: propaganda a costo zero sulla pelle delle donne

A un’occhiata superficiale, la legge sulla tutela delle vittime della violenza domestica e di genere (la prima un sottoinsieme della seconda: la violenza domestica è sempre violenza di genere, anche quando i due partner sono dello stesso genere, bisognerà tornarci sopra) sembra un miglioramento. Inasprimento generale delle pene, obbligo per il magistrato di sentire la donna che denuncia entro tre giorni, un anno per denunciare una violenza sessuale, fattispecie di reato specifiche per le lesioni permanenti al viso e per il cosiddetto “revenge porn”. Il governo canta vittoria, l’Onorevole Giulia Bongiorno – promotrice della legge – pure. La Lega porta a casa un risultato mediatico notevole, che permette al partito di Salvini di dirsi “davvero” paladini delle donne (sottinteso: a differenza delle femministe, che fanno solo “chiacchiere”). Poi vai a grattare la superficie e ti rendi conto di cosa è davvero questa legge: propaganda.

La cosa che salta all’occhio è che non si parla di prevenzione del reato. La violenza di genere viene assunta, come da prassi fra i conservatori, come un dato di fatto. Una cosa che succede e che si può al massimo punire a valle, non contrastare a monte. Tuo marito ti picchia? Vieni a dircelo, lo puniamo. E siccome non c’è collegamento fra procedimento penale e civile, un uomo condannato per maltrattamenti può chiedere l’affidamento dei figli. Se poi passasse il ddl Pillon, caldeggiato proprio da Bongiorno, per i violenti sarebbe ancora più facile farla franca: separarsi sarebbe quasi impossibile per la maggior parte delle donne, che nei matrimoni sono quasi sempre la parte economicamente debole e non potrebbero affrontare i costi emotivi e finanziari di un divorzio come previsto dalla legge proposta dal senatore leghista.

L’obbligo dei tre giorni – impraticabile lì dove le procure sono più piccole e sotto organico, come fa notare la deputata del PD Lucia Annibali in un’intervista con Huffington Post – espone le donne a rischi ancora maggiori. Facciamo un esempio pratico, non fantascienza. Tuo marito è violento e tu lo denunci perché hai paura di morire. Dal momento in cui vai in caserma al momento in cui il magistrato ti ascolta (minimo tre giorni, appunto) e predispone misure di sicurezza, lui ti aspetta sotto casa e ti ammazza. E non gli importa nulla se lo aspetta l’ergastolo: la vendetta, in quel momento, conta più delle conseguenze. Deborah Ballesio aveva denunciato ben diciannove volte l’ex marito violento, che l’ha uccisa entrando armato nella sala dove lei cantava al karaoke. Domenico Massari si è costituito, dicendosi “non pentito”.

Questo è il livello di odio e disprezzo con cui ce la dobbiamo vedere, e no, Massari non è un caso isolato. Il disprezzo per le donne è un tessuto gelatinoso che avvolge tutta la nostra società, una materia in subbuglio che di quando in quando ha un picco. Fra gli atti di sessismo spicciolo che sperimentiamo o compiamo ogni giorno e l’assassinio a sangue freddo di una donna che ha scelto di allontanarsi da un uomo violento c’è una continuità che non vogliamo vedere, e che passa anche per le azioni di aggressione compiute dagli esponenti del governo, forti del loro potere, contro le donne che mettono in discussione il loro operato, il loro carattere o la loro autorità. Matteo Salvini, che di “difesa delle donne” si riempie volentieri la bocca, ha l’abitudine di attaccarle usando i suoi social, esponendole all’aggressività dei suoi fan. Un grande classico non solo dei leghisti, ma in generale di tutti quelli che hanno interesse a conservare l’ordine patriarcale.

Tornando alla legge: cosa farebbe davvero la differenza nel contrasto alla violenza di genere? Chi indovina non vince niente: gli investimenti. Nei centri antiviolenza, innanzitutto, potenziati per dare sicurezza immediata alle donne che escono da relazioni di abuso; nella formazione delle Forze dell’Ordine, che è resa obbligatoria ma non finanziata, perché non succeda più che il Carabiniere o il poliziotto ti rimandi a casa perché “Signora, ma ci parli, con suo marito, i litigi succedono, non la faccia più grossa di quella che è”.

Investimenti nei centri antiviolenza, ma soprattutto investimenti nell’educazione, nella prevenzione della violenza. Questo significa una cosa, prima di tutto: l’introduzione del discorso sui ruoli di genere fino dalla più tenera età.

Smantellare la mascolinità tossica, quella che fa passare discorsi sprezzanti come “chiacchiere da spogliatoio”, quella di chi ti apostrofa con fischi e apprezzamenti o cerca di metterti le mani addosso quando passi da sola per la strada (se sei con un uomo no: perché sei proprietà privata di qualcuno), quella del capo che promuove il tuo collega perché maschio, quella del compagno che ti umilia perché le donne non devono alzare troppo la testa, quella del marito che sfoga su di te le sue frustrazioni personali e professionali. Di più: il discorso “Le donne si devono difendere” deve uscire dal dibattito pubblico ed essere sostituito da “Gli uomini non devono aggredire”.

In privato, le donne si scambiano da sempre indicazioni su come essere più sicure: ma questo non può essere parte di quello che diciamo in pubblico. Scaricare sulle donne il compito di “difendersi” significa assolvere gli aggressori, considerare la violenza come connaturata all’uomo, alla sua incapacità di controllare gli istinti, o peggio, all’occasione offerta dalla donna stessa. Così come è sbagliato il discorso sulla “difesa delle nostre donne”, che oltre portare con sé sgradevoli echi di fascismo (“nostre donne” chi? Le italiane? Tutte le donne? Che comunque non sono proprietà privata: non siamo le “nostre donne” di nessuno) designa dei ruoli, il salvatore e la soccorsa. E ancora una volta riporta tutto sul piano dell’inevitabilità.

Sapete cosa non c’è nella legge promossa dal governo? I soldi, oltre che l’intenzione, per fare tutto questo. È una legge a costo zero. Nessuna risorsa, per nessuno. L’equivalente di dare una mano di pittura su un muro scrostato e poi darsi le pacche sulle spalle perché sembra pulito. Le donne continueranno a morire, continueranno a essere aggredite, sfregiate, forzate a sposarsi, e il meglio che si può sperare è che qualcuna di più possa ottenere giustizia dopo che il danno è fatto, ma scordiamoci di vedere un mondo in cui possiamo vivere libere dalla paura. Ricordiamolo sempre: preferiscono piangerci da morte che aiutarci da vive.

Giulia Blasi per Esquire

