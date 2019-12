Commerciante immigrato gambizzato denuncia il racket del pizzo. Lasciato solo

Giacob ha un piccolo negozio etnico nel quartiere Vasto di Napoli. A quanto racconta ai microfoni di Fanpage.it, Giacob avrebbe ricevuto più volte richieste di pagare il pizzo ma che non aveva mai denunciato per paura. Il 9 Dicembre due sicari in moto sono arrivati dinanzi al negozio di Giacob e hanno esploso 5 colpi di pistola, tre lo hanno colpito alle gambe. Oggi Giacob, assistito dall’avvocato Hilarry Sedu, adesso collabora con la giustizia. Nonostante gli spari e la denuncia pubblica, Giacob attualmente non è piantonato dalla polizia.

FANPAGE

