L’affermazione secondo cui il nostro mondo dev’essere diviso in entità economiche in competizione perché questo è ciò che la sua natura richiede, è astrusa.

Le economie competitive esistono perché noi abbiamo deciso di dare loro questa forma.

La competizione è un surrogato sublimato della guerra.

La guerra non è affatto inevitabile.

Se vogliamo la guerra, possiamo scegliere la guerra; ma se vogliamo la pace, possiamo ugualmente scegliere la pace.

Se vogliamo la rivalità, possiamo scegliere la rivalità; ma possiamo anche decidere per un’amichevole cooperazione.

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

