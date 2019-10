Con il popolo curdo, contro la guerra e la spartizione della Siria. Tutte le iniziative

L’esercito turco ha cominciato a bombardare la Siria del Nord. In molte città, come segnala Rete Kurdistan Italia, la solidarietà con le comunità del Rojava – da anni in resistenza contro l’Isis e protagoniste di uno straordinario sistema di autogoverno – si sta tramutando in proteste in piazza e azioni concrete.

Per chi fosse interessato a partecipare, basta cliccare sul nome della città più vicina per avere informazioni sulle manifestazioni previste

10 ottobre

Bolzano

Firenze

Pesaro

11 ottobre

Genova

Venezia

Padova

Treviso

Mantova

Modena

Catania

12 ottobre

Torino

Udine

Pavia

Bologna

Carpi

Lucca

Prato

Napoli

Bari

Reggio Calabria

13 ottobre

Cosenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...