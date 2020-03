Coronavirus in America: le grandi responsabilità di Donald Trump

Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ( Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie ), è stato richiesto dai legislatori quando ha testimoniato in una sottocommissione della Camera mercoledì, se è possibile che alcuni americani siano morti di ciò che in superficie sembra influenza, ma in realtà è COVID-19 . Lo ha confermato.

Questa è un’informazione molto importante, che dice alla gente che lo stato del nuovo focolaio di coronavirus negli Stati Uniti è molto più grande dei dati che sono stati rilasciati finora. Gli Stati Uniti hanno appena riportato oltre un migliaio di casi confermati e oltre 30 decessi.

Diverse celebrità negli Stati Uniti hanno contratto il coronavirus, il personale militare e il personale del Congresso sono stati infettati e alcuni politici sono stati in stretto contatto con pazienti confermati. Ciò riflette come l’epidemia negli Stati Uniti sia diffusa.

Il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono più preparati di qualsiasi altro paese a gestire il nuovo coronavirus e che il virus non avrà alcuna possibilità negli Stati Uniti. Ma le sue promesse hanno fatto poco per rassicurare. Gli Stati Uniti non hanno adottato misure ferme per ampliare l’ambito dei test o per ridurre significativamente il contatto umano. Ciò significa che non solo ci sono più persone infette negli Stati Uniti rispetto al numero ufficiale, ma anche che quelle persone infette hanno molte opportunità di contattare persone sane.

Negli Stati Uniti, gli sforzi per stimolare l’economia sembrano muoversi più rapidamente degli sforzi per prevenire l’epidemia e la protezione della vita delle persone non sembra ancora essere una priorità politica federale. Ma con gli investitori che non hanno fiducia nella risposta degli Stati Uniti, il mercato azionario negli Stati Uniti è fortemente diminuito e i mercati sono pieni di pessimismo e panico.

Con la sua incapacità di combattere l’epidemia, il circolo politico americano ha spostato la colpa all’estero, in particolare sulla Cina. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O’Brien, ha lanciato un attacco alla Cina, sostenendo che la Cina inizialmente ha “coperto” l’epidemia, che è costata alla comunità internazionale due mesi.

Questa è di gran lunga l’osservazione più spudorata di Washington che cerca di spostare la colpa sull’epidemia. La comprensione globale di un focolaio da parte di un paese è sempre un processo, ma dal 20 gennaio gli avvertimenti cinesi sull’epidemia sono stati assordanti. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto usare il tempo a loro disposizione per intensificare la prevenzione dell’epidemia, ma a quanto pare hanno deciso di perdere tempo, e alcuni politici statunitensi hanno persino usato l’epidemia per ridere della Cina e provare a indebolire economicamente e politicamente la Cina.

Gli Stati Uniti hanno una politica sbagliata di sospendere solo i voli da e verso i luoghi colpiti dall’epidemia. Gli Stati Uniti, che hanno prima sospeso i voli da e per la Cina, ora aprono la strada alla sospensione dei viaggi dai paesi europei. Ma hanno fatto ben poco per fermare la diffusione della trasmissione comunitaria. L’attenzione alle elezioni ha portato l’amministrazione a provare a ricoprire di zucchero il fatto, dicendo che il rischio per il popolo americano a causa del virus era basso e non c’era bisogno di farsi prendere dal panico.

Rifiutando di affrontare la realtà, il governo federale degli Stati Uniti e alcuni legislatori hanno agito in modo quasi stupido. Hanno incolpato disperatamente la Cina invece di guardare ai propri errori. Come possono gli Stati Uniti essere così? Non è trasparente Non è realistico. Sempre più cinesi sono sorpresi dal modo in cui trattano gli affari e le elezioni presidenziali come più importanti della vita umana.

Non ha senso ragionare con i politici degli Stati Uniti. Noi cinesi dovremmo fare bene le nostre cose. Dovremmo consolidare i risultati della prevenzione dell’ epidemia, riflettere sulla situazione, cooperare con il mondo e sostenere i paesi stranieri che hanno bisogno del nostro aiuto. Il coronavirus è un nemico comune di tutta l’umanità. Non abbiamo bisogno di essere distratti dagli americani in questo momento. Dobbiamo dare il nostro contributo alla lotta globale contro l’epidemia.

da Global Times, quotidiano cinese

