Che cosa resta da fare ai giovani

in questo mondo di pazienza e nausea?

Solo graffiti? Rock? Scetticismo?

Ancora resta di non dire amen,

di non lasciare che gli uccidano l’amore,

recuperare la parola e l’utopia,

essere giovani senza fretta e con memoria,

situarsi in una storia che è la loro,

non trasformarsi in vecchi prematuri.

Che cosa resta da fare ai giovani

in questo mondo di routine e rovina?

Cocaina? Birra? Bravate?

Resta loro respirare, aprire gli occhi,

scoprire le radici dell’orrore,

inventar pace anche in modo disordinato,

trovare armonia con la natura,

e con la pioggia ed i lampi,

e col sentimento e con la morte,

quella matta da legare e slegare.

Che cosa resta da fare ai giovani

in questo mondo di consumo e fumo?

Vertigine? Assalti? Discoteche?

Resta loro anche discutere con Dio,

tanto se esiste che se non esiste

tendere mani che aiutano, aprire porte

tra il proprio cuore e quello dell’altro;

soprattutto, resta loro fare futuro

nonostante i meschini del passato

e i saggi ipocriti del presente.

Mario Benedetti

