Covid-19 e future pandemie

C’è una sola specie responsabile della pandemia-19: noi. Come per le crisi climatiche e della biodiversità, le recenti pandemie sono una diretta conseguenza dell’attività umana – in particolare del nostro sistema finanziario ed economico globale, basato su un paradigma limitato che premia la crescita economica ad ogni costo.Abbiamo una piccola finestra di opportunità, nel superare le sfide della crisi attuale, per evitare di gettare i semi di quelle future.

Malattie come COVID-19 sono causate da microrganismi che infettano il nostro corpo, con oltre il 70 per cento di tutte le malattie emergenti che colpiscono le persone che hanno avuto origine nella fauna selvatica e negli animali domestici. Le pandemie, tuttavia, sono causate da attività che portano un numero crescente di persone a contatto diretto e spesso entrano in conflitto con gli animali portatori di questi agenti patogeni.

La dilagante deforestazione, l’espansione incontrollata dell’agricoltura, l’agricoltura intensiva, l’estrazione mineraria e lo sviluppo delle infrastrutture, così come lo sfruttamento delle specie selvatiche hanno creato una “tempesta perfetta” per la diffusione di malattie dalla fauna selvatica all’uomo. Ciò si verifica spesso nelle aree in cui vivono le comunità più vulnerabili alle malattie infettive.

Le nostre azioni hanno avuto un impatto significativo su più di tre quarti della superficie terrestre, hanno distrutto più dell’85 per cento delle zone umide e hanno dedicato più di un terzo di tutta la terra e quasi il 75 per cento dell’acqua dolce disponibile alla produzione agricola e zootecnica.

Aggiungete a questo il commercio non regolamentato di animali selvatici e la crescita esplosiva dei viaggi aerei globali e diventa chiaro come un virus che una volta circolava innocuo tra una specie di pipistrelli nel sud-est asiatico abbia ora infettato quasi 3 milioni di persone, portato sofferenze umane indicibili e fermato le economie e le società di tutto il mondo. Questa è la mano umana nell’emergenza pandemica.

Eppure questo potrebbe essere solo l’inizio. Anche se le malattie da animale a uomo causano già circa 700.000 morti ogni anno, il potenziale per future pandemie è enorme. Si ritiene che nei mammiferi e negli uccelli acquatici esistano ancora 1,7 milioni di virus non identificati del tipo noto per infettare le persone. Ognuno di questi potrebbe essere la prossima “Malattia X” – potenzialmente ancora più distruttiva e letale di Covid-19.

È probabile che le future pandemie si verifichino più frequentemente, si diffondano più rapidamente, abbiano un maggiore impatto economico e uccidano più persone se non siamo estremamente attenti ai possibili impatti delle scelte che facciamo oggi.

Il più immediatamente possibile, dobbiamo garantire che le azioni intraprese per ridurre gli impatti dell’attuale pandemia non amplifichino di per sé i rischi di epidemie e crisi future. Ci sono tre importanti considerazioni che dovrebbero essere centrali per la ripresa multimiliardaria e per i piani di stimolo economico già in corso di attuazione.

In primo luogo, dobbiamo garantire il rafforzamento e l’applicazione delle normative ambientali – e distribuire solo pacchetti di stimolo che offrano incentivi per attività più sostenibili e positive per la natura. Potrebbe essere politicamente conveniente in questo momento allentare gli standard ambientali e sostenere industrie come l’agricoltura intensiva, i trasporti a lunga distanza come le compagnie aeree e i settori energetici che dipendono dai combustibili fossili, ma farlo senza richiedere un cambiamento urgente e fondamentale sovvenziona essenzialmente l’emergere di future pandemie.

In secondo luogo, dovremmo adottare un approccio “One Health” a tutti i livelli decisionali – da quello globale a quello più locale – riconoscendo le complesse interconnessioni tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e del nostro ambiente condiviso. I dipartimenti forestali, ad esempio, di solito stabiliscono le politiche relative alla deforestazione, e i profitti ricadono in gran parte sul settore privato – ma sono i sistemi sanitari pubblici e le comunità locali che spesso pagano il prezzo delle epidemie che ne derivano. Un approccio One Health garantirebbe che vengano prese decisioni migliori che tengano conto dei costi a lungo termine e delle conseguenze delle azioni di sviluppo – per le persone e la natura.

In terzo luogo, dobbiamo finanziare adeguatamente i sistemi sanitari e le risorse dei sistemi sanitari e incentivare il cambiamento di comportamento sui fronti del rischio pandemico. Ciò significa mobilitare la finanza internazionale per costruire capacità sanitarie nei punti caldi della malattia emergenti – come le cliniche, i programmi di sorveglianza, soprattutto in collaborazione con le popolazioni indigene e le comunità locali, le indagini sul rischio comportamentale e programmi di intervento specifici. Ciò comporta anche l’offerta di alternative valide e sostenibili alle attività economiche ad alto rischio e la protezione della salute dei più vulnerabili. Questo non è semplice altruismo – è un investimento vitale nell’interesse di tutti per prevenire future epidemie globali.

Forse la cosa più importante è che abbiamo bisogno di un cambiamento trasformativo – come quello evidenziato lo scorso anno nel IPBES Global Assesment Report (quello che ha rilevato che un milione di specie di piante e animali sono a rischio di estinzione nei prossimi decenni): una riorganizzazione fondamentale, a livello di sistema, attraverso fattori tecnologici, economici e sociali, che includa paradigmi, obiettivi e valori, promuovendo responsabilità sociali e ambientali in tutti i settori. Per quanto questo possa sembrare scoraggiante e costoso – impallidisce in confronto al prezzo che stiamo già pagando.

Rispondere alla crisi di Covid-19 richiede a tutti noi di confrontarci con gli interessi acquisiti che si oppongono al cambiamento trasformativo e di porre fine al “business as usual”. Possiamo ricostruire meglio e uscire dalla crisi attuale più forti e resistenti che mai – ma farlo significa scegliere politiche e azioni che proteggano la natura – in modo che la natura possa aiutarci a proteggerci.

da COMUNE.INFO

Articolo tradotto da Antonio Buffoli per Nimbus.it (qui il link all’originale). Titolo completo COVID-19. Misure di stimolo per salvare vite, proteggere i mezzi di sussistenza e salvaguardare la natura per ridurre il rischio di future pandemie.

IPBES Expert Guest Article by Professors Josef Settele, Sandra Díaz and Eduardo Brondizio[1]and Dr. Peter Daszak[2] – 27 Aprile 2020

