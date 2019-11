Cultura è essere umani

Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini.

Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione immanente con tutti gli altri esseri Cultura è la stessa cosa che la filosofia…. Ciascuno di noi è un poco filosofo: lo è tanto più quanto è uomo ……. Cultura, filosofia, umanità sono termini che si riducono l’uno a l’altro…… Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque voglia.

Basta vivere da uomini, cioè cercare di spiegare a se stesso il perché delle azioni proprie e altrui, tenere gli occhi aperti, curiosi su tutto e su tutti, sforzandosi di capire ogni giorno di più l’organismo di cui siamo parte; penetrare la vita con tutte le nostre forze di consapevolezza, di passione, di volontà; non addormentarsi, non impigrire mai; dare alla vita il suo giusto valore, in modo da essere pronti, secondo la necessità, a difenderla o a sacrificarla.

La cultura non ha altro significato.

Antonio Gramsci

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

