Curdi: il popolo senza pace e senza terra che Erdogan vuole distruggere

Cosa sta succedendo in Siria? Perché la Turchia continua a tenere sotto assedio i curdi? In questi giorni tiene banco la notizia dei continui attacchi delle forze di Erdogan alla regione del Rojava che stanno mettendo in fuga gli abitanti del posto, costringendoli a lasciare le loro case e ad arrangiarsi in luoghi di fortuna. Ma per fare chiarezza su cosa sta accadendo in questa terra martoriata dalle bombe, abbiamo fatto un piccolo passo indietro per ricostruire una parte del conflitto che vede conteso tra tre fuochi, Erdogan, Isis e le forze di Assad, il povero popolo curdo, già vittima di violenti genocidi in passato.

