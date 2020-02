“La differenza fra sinistra e destra è fra chi prova un senso di sofferenza di fronte alle disuguaglianze e chi invece non lo prova e ritiene, in sostanza, che al contrario esse producano benessere e quindi debbano essere sostenute. In questa contrapposizione vedo il nucleo fondamentale di ciò che è sinistra e di ciò che è destra” .

Norberto Bobbio

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

