Chi riconosce l’appartenenza alla famiglia umana, come fa a non aprire le porte?

Poi io, come cristiano, come faccio a non essere accogliente?

E io ti accolgo come sei, come persona,

perché ancora prima di essere maschio, femmina, omosessuale o straniero,

uno è persona,

cioè un soggetto di autonomia.

Don Gallo

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...