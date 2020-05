Donne che non si pentono di niente

Dalla donna che sono

mi succede a volte di osservare

nelle altre le donne che potevo essere;

donne garbate

esempio di virtù

laboriose brave mogli,

come mia madre avrebbe voluto.

Non so perché

tutta la vita ho trascorso a ribellarmi

a loro.

Odio le loro minacce sul mio corpo

la colpa che le loro vite impeccabili,

per strano maleficio

mi ispirano;

mi ribello contro le loro buone azioni,

contro i pianti notturni sotto il cuscino

di nascosto dal marito,

contro la loro vergogna della nudità sotto la biancheria intima

stirata e inamidata.

Queste donne, tuttavia,

mi guardano dal fondo dei loro specchi;

alzano un dito accusatore

e, a volte, cedo al loro sguardo di biasimo

e vorrei guadagnarmi il consenso universale,

essere la “ brava bambina”, la “donna per bene”

la gioconda irreprensibile,

prendere dieci in condotta

dal partito, dallo Stato, dagli amici,

dalla famiglia, dai figli e da tutti gli altri esseri

che popolano abbondantemente questo mondo.

In questa contraddizione inevitabile

tra quel che doveva essere e quel che è,

ho combattuto numerose battaglie mortali,

battaglie inutili, loro contro di me

– loro contro di me che sono me stessa –

Con la “psiche dolorante”, scarmigliata,

trasgredendo progetti ancestrali

lacero le donne che vivono in me

che, fin dall’infanzia, mi guardano torvo

perché non rientro nello stampo perfetto

dei loro sogni

perché oso essere quella folle, inattendibile,

tenera e vulnerabile,

che si innamora come una triste puttana

di cause giuste, di uomini belli e di parole

giocose

perché, da adulta, ho osato vivere l’infanzia

proibita

e ho fatto l’amore sulle scrivanie nelle ore

d’ufficio

e ho rotto vincoli inviolabili e ho osato godere

del corpo sano e sinuoso di cui i geni di tutti

i miei avi mi hanno dotata.

Non incolpo nessuno. Anzi li ringrazio dei doni.

Non mi pento di niente, come disse Edith Pia£.

Ma nei pozzi oscuri in cui sprofondo;

al mattino, appena apro gli occhi

sento le lacrime che premono,

nonostante la felicità

che ho finalmente conquistato

rompendo cappe e strati di roccia terziaria

e quaternaria,

vedo le altre donne che sono in me, sedute nel

vestibolo

che mi guardano con occhi dolenti

che brandiscono condanne contro la mia felicità.!

Assurde brave bambine

mi circondano e danzano musiche infantili

contro di me;

contro questa donna

fatta

piena

la donna dal seno sodo

e i fianchi larghi

che, per mia madre e contro di lei,

mi piace essere.

Gioconda Belli

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

