E dacci oggi il nostro virus quotidiano…

Mi sposto spesso per il mio lavoro. Ultimamente, quasi sempre, in treno.

Ho assistito più volte alla manutenzione sanitaria dei bagni nei vagoni.

Arriva un omino con una borsa a tracollo (sudicia). Dà un’occhiata. Poi tira fuori dalla borsa un paio di guanti (sudici) e li infila. Sempre dalla borsa emerge uno straccio ( immondo ) e un detersivo a spruzzo. L’omino rapidamente pulisce con lo stesso straccio il water e il lavabo. Li ripone nella borsa e va verso un’altra carrozza.

Il metodo migliore per diffondere batteri e virus…

E’ capitato solo a me?

Lo stesso accade in molti alberghi viste le denunce di lavoratrici del settore. Hanno pochi minuti per stanza e dichiarano che è per loro impossibile igienizzare al meglio in un tempo così ridotto. Se lo facessero, se sostassero di più in ogni stanza, dovrebbero farlo a spese loro. Sarebbe tempo di lavoro che nessuno retribuirebbe…

Vedere e sapere queste cose apre il cuore allo sconforto soprattutto se si guarda a quanto, terribile, sta accadendo in Cina con il Coronavirus.

E’ inaccettabile che si faccia profitto, si voglia spendere poco o zero, sulla salute come bene comune. Anzi, è un crimine.

silvestro montanaro

Mi piace: Mi piace Caricamento...