E’ il tempo grigio dei mediocri

“Raramente l’umanità è stata, come in questi tempi, priva di figure portanti, di personaggi luce.

Dov’è un grande filosofo, un grande pittore, un grande scrittore, un grande scultore?

I pochi che vengono in mente sono soprattutto fenomeni di pubblicità e di marketing.

La politica, più di ogni altro settore della società, specie quella occidentale, è in mano ai mediocri, grazie proprio alla democrazia, diventata ormai un’aberrazione dell’idea originale quando si trattava di votare se andare o no in guerra contro Sparta e poi…di andarci davvero, andarci di persona, magari a morire.

Oggi, per i più, democrazia vuol dire andare ogni quattro o cinque anni a mettere una croce su un pezzo di carta ed eleggere qualcuno che, proprio perché deve piacere a tanti, ha necessariamente da essere medio, mediocre e banale come sono sempre tutte le maggioranze.

Se mai ci fosse una persona eccezionale, qualcuno con delle idee fuori del comune, con un qualche progetto che non fosse quello di imbonire tutti promettendo felicità, quel qualcuno non verrebbe mai eletto.

Il voto dei più non lo avrebbe mai.”



Tiziano Terzani, scrittore

