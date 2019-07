E’ iniziata la notte buia del totalitarismo

“Senza un’informazione basata sui fatti e non manipolata, la libertà d’opinione diventa una beffa crudele.

Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto oppure il comunista convinto, ma le persone per le quali non c’è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso.

“Tutti i fatti possono essere cambiati e tutte le menzogne rese vere. […] La realtà[…] è diventata un agglomerato di eventi in continuo mutamento e di slogan in cui una cosa può essere vera oggi e falsa domani. […] Ciò in cui ci si imbatte non è tanto l’indottrinamento, quanto l’incapacità o l’indisponibilità a distinguere tra fatti e opinioni.

La prima battaglia culturale è stare di guardia ai fatti.”

Hannah Arendt

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...