E’ madre chi…

È madre chi sa fare spazio.

Chi si fa concava e convessa senza reticenza.

Chi pulisce lacrime a suon di bacini.

È madre chi sa aprire varchi, costruire ponti, inventarsi percorsi.

Chi sa scalare montagne a mani nude, posare un cucciolo, poi scendere di corsa e risalire per portarne un altro.

È madre chi accoglie senza distinzione di colore, sesso e di religione.

È madre chi porta in salvo.

È madre chi parla ai figli degli altri come fossero suoi. Chi semina parole di coraggio e sostegno.

Chi, ogni giorno, unisce e tesse fili di riconciliazione. Chi protegge tutti i cuccioli come se le appartenessero.

È madre chi aiuta le altri madri e le sorregge quando non ce la fanno.

È madre chi sa guardare oltre la disabilità, l’estraneità, il sangue che non le appartiene, chi fornisce seconde e terze possibilità.

Chi rende semplice ciò che è complesso, come l’amore gli uni per gli altri.

Chi dà fiducia e non perde mai la speranza di riuscire laddove risiede l’impossibile.

Chi intraprende viaggi lunghi per amare il figlio di un’altra.

Chi intraprendere viaggi dolorosi per riportare a casa un figlio.

È madre chi lascia la porta aperta anche se non viene oltrepassata da tempo.

Chi tiene una lucina accesa per far ritrovare la strada di casa.

È madre chi, a volte, ha paura.

Chi lascia spazio ad altre madri e non detiene il primato dell’amore.

È madre chi ama i figli delle altre donne, si fa schiena a cui aggrapparsi e confine con cui definirsi.

Sì è madri sempre, anche quando quel figlio non ci piace, si perde o non c’è più.

È madre chi nella propria casa e in luoghi lontani si fa rifugio per ogni figlio del mondo.

È madre non solo chi è madre.

Essere madre è una condizione, uno stato e non ha a che fare solo con la nascita di un figlio, spesso, ha a che fare con la capacità di prendersi cura dei figli di tutti.

È madre chi protegge quel futuro, in ogni dove, in ogni istante, in ogni occasione.

E non può solo riguardare l’amore verso i propri figli. E non deve.

È madre chi spinge l’umanità.

Madre non si nasce, lo si diventa.

Penny

PS: piccolo consiglio, compratevi questo libro o regalatelo. Vi farà essere madri migliori.

Acquistandolo sosterrete un progetto per la scolarizzazione delle bambine in Etiopia, il progetto #ChangeEtiopia di #ciaionlus. Se comprate il libro, questa cosa bella la faremo insieme.

