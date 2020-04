E se ci diranno…. noi risponderemo NO !

E se ci diranno

che per rifare il mondo

c’è un mucchio di gente

da mandare a fondo

noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare

per poi sentire dire che era un errore

noi risponderemo noi risponderemo

no no no no

E se ci diranno

che nel mondo la gente

o la pensa in un modo

o non vale niente

noi che non abbiam finito ancora di contare

quelli che il fanatismo ha fatto eliminare

noi risponderemo

no no no no

E si ci diranno

che è un gran traditore

chi difende la gente

di un altro colore

noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara

fare cose di cui ci dovremmo vergognare

noi risponderemo noi risponderemo

no no no no

E se ci diranno che è un destino della terra

selezionare i migliori attraverso la guerra

noi che ormai sappiamo bene che i più forti

sono sempre stati i primi a finir morti

noi risponderemo, noi risponderemo

no no no no.

Luigi Tenco

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

