E se smettessimo di essere pecore?

Adamo, che fu er primo propotente,

disse a la Pecorella: – Me darai

la lana bianca e morbida che fai

perchè la lana serve tutta a me.

Bisogna che me vesta… Dico bene?…-

La Pecorella je rispose: – Bee…-

E l’Omo se vestì. Doppo tre mesi

la Pecorella partorì tre agnelli.

Adamo je se prese puro quelli

e je tajò la gola a tutt’e tre.

Questi qui me li magno… Faccio bene?…

La Pecorella je rispose: – Bee…-

La bestia s’invecchiò. Doppo quattr’anni

rimase senza latte e senza lana.

Allora Adamo disse: – In settimana

bisognerà che scanni pur’a te;

oramai t’ho sfruttata… Faccio bene?…-

La Pecorella je rispose: – Bee…

Brava! – je strillò l’Omo. – Tu sei nata

còr sentimento de la disciplina:

come tutta la massa pecorina

conoschi er tu’ dovere e dichi: bee…

Ma se per caso nun t’annasse bene,

eh, allora, fija, poveretta te!

Trilussa

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

