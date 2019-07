” E’ solo buon senso ! “

Entrambi originari del Colorado si sono incontrati per caso a un corso di ‘allenamento adattivo’ e da allora, grazie alla passione in comune per le attività all’aria aperta, hanno incominciato a scalare le montagne, l’uno in simbiosi con l’altro.

Melanie Knecht ha 29 anni ed è affetta da spina bifida e questa malformazione l’ha costretta sulla sedia a rotelle dall’infanzia; Trevor Hahn invece ha 42 anni e da 5 ha perso la vista a causa di un glaucoma.

Insieme hanno iniziato a fare escursioni in montagna, lei sulle spalle di Trevor.

“È un fatto di buonsenso”, ha detto Melanie. “Lui è le gambe, io sono gli occhi, boom! Insieme, siamo la squadra dei sogni”.

Storie come queste aprono il cuore alla speranza.

In un mondo in crisi, afflitto da infiniti problemi, raccontano come in fondo le strade da poter seguire siano solo due.

Quella dell’egoismo, del vile pensare solo a se stessi, del far guerra all’altro per appropriarti del suo spazio o per difendere il tuo. Una strada bagnata dall’ingiustizia, dalla prepotenza e da sangue innocente.

Quella dell’umano buonsenso, della solidarietà, della cooperazione, della fraternità che come un lume di saggia speranza mette insieme gli apparentemente diversi e ne fa la forza per affrontare ogni ostacolo. Una strada chiamata pace. Percorsa insieme. La strada delle donne e degli uomini che salveranno il mondo.

Grazie Melanie. Grazie Trevor.

Buon cammino!

Silvestro Montanaro

