È strano il web o sono strani gli italiani?

Se pubblichiamo un post sugli stranieri, arrivano orde di appassionati difensori della patria a ribadire il loro «prima gli italiani». Poi postiamo notizie di italiani che lottano per difendere il posto di lavoro, di italiani che vengono buttati in mezzo alla strada a dicembre per mantenere vuoti edifici inutilizzati, o il pezzo di un italiano che muore legato al letto di contenzione, e il clamore è infinitamente minore.

Ma voi siete sicuri di avere a cuore davvero le sorti di questo paese, o state solo cercando il bersaglio più facile per la vostra frustrazione?

99 posse

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

