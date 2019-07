E’ vietato non vivere e non sorridere

È vietato piangere senza imparare,

alzarti al mattino senza saper cosa fare,

aver paura dei ricordi

È vietato non sorridere ai problemi,

non lottare per ciò che vuoi,

abbandonare tutto per paura,

non far diventare i tuoi sogni realtà.

È vietato non dimostrare il tuo amore,

far pagare a qualcuno i tuoi debiti e il tuo malumore

È vietato abbandonare i tuoi amici

non tentare di capire ciò che avete vissuto insieme

chiamarli soltanto quando hai bisogno

È vietato non fare le cose per te stesso

non creder in Dio e fare il tuo destino

Aver paura della vita e dei suoi compromessi,

non vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo respiro

È vietato sentire la mancanza di qualcuno senza rallegrarsi,

dimenticare i suoi occhi e la sua risata

solo perché le vostre strade non si incrociano più

È vietato dimenticare il tuo passato e pagarlo con il tuo presente.

È vietato non tentare di capire le persone,

pensare che le loro vite valgano più della tua

non sapere che ognuno ha il suo cammino e la sua gioia

È vietato non creare la tua storia

smettere di ringraziare Dio per la tua vita,

non avere dei momenti per la gente

che ha bisogno di te,

non capire che ciò che ti da la vita

te la può anche togliere.

È vietato non cercare la tua felicità

non vivere la tua vita con un atteggiamento positivo

non pensare che potremmo essere migliori

non sentire che senza di te questo mondo non sarebbe uguale.

Alfredo Cuervo Barrero (anche se attribuita a Neruda)

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

