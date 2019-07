Nel piano sgomberi varato dal Viminale, dopo via Capranica c’è Via del Caravaggio 105, a Roma, dove vivono anche numerosi stranieri che sono terrorizzati dall’idea di finire per strada. Alcuni sono anziani, altri hanno dei bambini piccoli. Non vogliono gli scontri con la polizia, ma neanche essere abbandonati per strada.

(Luigi Pellicone/alanews)