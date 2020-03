Ecco cos’è il reddito di quarantena

Al Governo ed al Parlamento italiano

ESTENDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA! SE NON ORA QUANDO?



In un momento in cui è essenziale riconoscere che ciascun individuo è parte attiva e responsabile di una comunità, questo è il tempo in cui è necessario dare prova di aderire davvero al piano della società e ai suoi bisogni reali, questo è il tempo di garantire il diritto all’esistenza.

Ora è il tempo che ci mette davanti a cambiamenti sempre più repentini e alla necessità di strutture politiche e sociali adeguate. Sia per rispondere all’attuale emergenza sia per ridefinire una misura più universale di protezione sociale.

È il tempo di semplificare le misure, includere tutta la popolazione, garantire ciascun individuo a prescindere dalla appartenenza alla categoria del lavoro o non lavoro. Dopo i primi provvedimenti destinati agli ammortizzatori sociali è

necessario garantire una universalità degli interventi.

L’Italia ha introdotto dal 2019 la misura del reddito di cittadinanza che ora, se opportunamente riformata in senso più universalistico e meno vincolante, può essere un importante strumento di sostegno alle persone, come diritto di esistenza.

Per questo riteniamo urgente:



– Espandere, ampliando significativamente la soglia di accesso, la misura del Reddito di Cittadinanza per raggiungere tutte e tutti coloro che sono escluse ed esclusi dagli ammortizzatori sociali;

– Semplificare le procedure ed i criteri di accesso e rendere l’erogazione immediata;

– Riconoscere l’individualità della prestazione;

– Liberare la misura dai vincoli delle politiche attive, o altri obblighi, dispendiosi e ora quanto mai inefficaci;

– Utilizzare tutte le forme di finanziamento, anche dei fondi europei, destinate a sostenere la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza;

– Prevedere che le modifiche in senso universalistico della misura non si esauriscano nel periodo della “quarantena” o “dell’emergenza”, ma divengano strutturali, come fondamento di un nuovo Welfare finalmente inclusivo e garantistico.

Il welfare non è una spesa, ma un investimento!

Consiglio direttivo del Basic Income Network (BIN) Italia

Hanno finora già aderito le seguenti realtà sociali:

Associazione Progetto Diritti

Associazione Roma Dakar

Assalti Frontali

Libera, Associazioni nomi e numeri contro le mafie

Rete dei Numeri Pari

Attac Italia

Non una di Meno – Milano

Movimenti diritto all’abitare

Comunità Emmaus – Ferrara

MOMO Edizioni

Associazione di promozione sociale Conflitti

CLAP Camere del lavoro autonomo e precario

CLAP ANPAL SERVIZI

Associazione Commonfare

Opera Viva Magazine

Effimera.org

GigaWorkers Collettivo di intervento sulla precarietà – Milano

Deliverance Milano Lavorator@ Autorganizzat@

ESC Atelier – Roma

Macao Nuovo Centro per le Arti la Cultura e la Ricerca – Milano

Quinto Stato

La Furia dei Cervelli

Rimaflow Fuorimercato soc coop sociale – Milano

Associazione TILT

Acrobax Project – Roma

CSOA Auro e Marco – Roma

Angelo Mai – Roma

Compagnia Mangiafuoco – Roma

Associazione Culturale Cambiapiano – Roma

Diritti al Futuro – Senigallia

Comitato per Villa Giaquinto – Caserta

Laboratorio sociale Millepiani – Caserta

Red Mirror

Per le realtà sociali e collettive che vogliono aderire e inserire la loro firma in calce all’appello, inviare una mail a info@bin-italia.org

