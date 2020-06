” Fiera di essere nera e italiana. Stanca del razzismo che c’è anche qui, non solo in America.”

GUARDATE QUESTO VIDEO

Lei si chiama Aram, è italiana e tre anni fa, quando aveva solo 15 anni venne aggredita a calci e insulti su un bus a Torino. Ora Aram ha 18 anni ed ha deciso di pubblicare un video sul suo canale Instagram in cui è molto esplicita: “La gente non ha capito che quello che sta succedendo a Minneapolis succede anche in Italia”.

L’Italia, un paese in cui avere la pelle nera significa essere chiamata “puttana”, invitata a sbiancarsi con la candeggina e considerata una pericolosa straniera…

