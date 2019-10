“L’atteggiamento dei governi europei ed italiano è indecente perchè dovrebbero bloccare immediatamente ogni esportazione di armi verso la Turchia e forse non solo di armi”. Non usa mezzi termini il fondatore di Emergency Gino Strada per commentare l’invasione turca. “Porsi il problema oggi se sia giusto o meno bloccare i contratti in essere di armi mi sembra che sia come giocare con la pelle delle persone”.

