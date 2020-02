Da quando il Coronavirus è arrivato anche in Italia, la comunità cinese, da anni radicata nel nostro Paese, ha vissuto episodi di intolleranza e è stata vista con paura.

Ora lanciano un appello da Napoli, Roma e Milano: “Noi non siamo un virus!”.

Sono decine di migliaia, infatti, i cinesi che vivono in Italia e che chiedono di essere ascoltati, ma soprattutto di non essere giudicati come dei virus.

