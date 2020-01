Gli animali ci danno lezione di umanità

Dall’inferno di fuoco in Australia, arrivano ogni giorno immagini che danno speranza.

Come in questo filmato, realizzato da Danielle Stone: la donna mostra come il suo cane Rusty, abbia avuto un ospite inaspettato.

Nel cortile della loro casa ad Ashton, nell’Australia meridionale, si è presentato un koala molto assetato. Rusty non solo ha condiviso la sua acqua con lui, ma è stato anche molto affettuoso.

Ha condiviso ciò che era suo come è umano fare nel momento del bisogno

