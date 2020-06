Invece di chiamarli eroi, faremmo bene ad ascoltare le denuncia degli infermieri italiani.

Sfruttati, sottopagati, da una sanità trasformata in business.

Vittime, come noi, di una sanità che non ha più al centro il malato, ma gli affari come spiega benissimo questo video del bravissimo Zerocalcare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...