Gravissimo. C’è chi brucerebbe vivi i bambini se di colore diverso

Due ragazze stavano raccogliendo fondi per una onlus che aiuta i bambini in Africa quando sono state aggredite da un uomo: “I negri devono bruciare vivi“. È successo a Milano, in via Vittor Pisani. Due studentesse, una italiana nata da genitori africani e una venezuelana, stavano partecipando come volontarie alla campagna della Fondazione Patrizio Paoletti. Un signore, che si è definito “milanese, leghista e salviniano“, ha iniziato a insultarle: “Se era per me Salvini vi sparava quando eravate sulla barca”, “ma io non sono arrivata con una barca”, ha replicato una delle due. “Se non sei del mio colore, basta” ha concluso lui.

