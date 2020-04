Hai mai provato

A guardare il cielo ?

A stenderti su un prato

accarezzare un fiore

a seguire con lo sguardo

cime, foglie, aurore

che spuntano di nuovo tra l’azzurro e il sole.

Hai mai provato

A guardare il mare ?

Come tu fossi un pescatore,

silenzioso sulla riva,

A seguire con lo sguardo

una scia che traccia rosso l’orizzonte

Scoprire che unisce l’oriente e l’occidente.

Hai mai provato

a scegliere una via

come tu fossi un viaggiatore,

lasciarti trasportare dall’istinto

andare in giro per il mondo

tra mari, monti, pianure, deserti

imbrigliare muto o guidare un sentimento.

Hai mai provato

A costruire un sogno

Come tu fossi un costruttore,

soltanto con l’aiuto del tuo cuore,

Senza avere per le mani una città

Un progetto, un permesso, una licenza,

grattacieli e grandi i spazi di speranza.

Hai mai provato

A guardare il cielo,

a lasciarti guidare da una stella

a far della tua vita un sogno

lasciare ogni cosa che si avveri

come nella favola più bella.

Sandrino Aquilani

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

